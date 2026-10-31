Украину атакуют десятки российских беспилотников: какие области под угрозой

За день россияне уже запустили по Украине более 160 ударных дронов. Сейчас атака еще продолжается.

В субботу, 31 октября, с самого утра до 19:30 вооруженные силы РФ уже выпустили по Украине 168 ударных БПЛА, 51 из которых — реактивные, а также дронов других типов, в частности "Гербера" и малогабаритными крылатыми ракетами S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 122 БПЛА, 37 из которых — реактивные, а также два S8000 "Бандероль/Дань-Т".

Количество уничтоженных воздушных целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Значительное количество ударных беспилотников России сейчас еще находится в воздухе, предупредили в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы сообщают, что вражеские дроны находятся на территории Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской и Хмельницкой областей.

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