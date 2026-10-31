Україну атакують десятки російських безпілотників: які області під загрозою
Росіяни протягом дня вже випустили по Україні понад 160 ударних дронів. Наразі атака ще триває.
У суботу, 31 жовтня, з самого ранку до 19:30 збройні сили РФ вже атакували Україну 168 ударними БпЛА, 51 з яких реактивний, а також дронами інших типів, зокрема "Гербера" та малогабаритними крилатими ракетами S8000 Бандероль/Дань-Т. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 122 БпЛА, 37 із яких реактивні, а такоє два S8000 Бандероль/Дань-Т.
Значна кількість ударних безпілотників Росії ще знаходиться у повітрі, попередили у ПС ЗСУ.
Моніторингові канали повідомляють, що ворожі дрони знаходяться у межах Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Житомирської, Хмельницької областей, утім ситуація постійно змінюється.
Також канали, які відслідковують рух ворожих цілей, не виключають, що атака триватиме до ранку.
Як зазначається, росіяни, користуючись погодними умовами, у переважній більшості запустили "звичайні" дрони на кшталт "Шахедів" та їх модифікацій, і лише у 5 відсотках випадків фіксують реактивні БПЛА чи баражуючи боєприпаси.
Наразі по країні фіксують, за різними джерелами, від 50 до 60 цілей, але працює протиповітряна оборона.
Нагадаємо, під час масованого удару РФ в ніч з 26 на 27 жовтня Повітряні сили ЗСУ знешкодили 257 повітряних цілей ворога.
Також Фокус писав, що в Україні, не виключено, можуть відновити світломаскування через масові пуски дронів "Герань-5" з оптичною системою навігації "Сусанін".