Україну атакують десятки російських безпілотників: які області під загрозою

Росіяни протягом дня вже випустили по Україні понад 160 ударних дронів. Наразі атака ще триває.

У суботу, 31 жовтня, з самого ранку до 19:30 збройні сили РФ вже атакували Україну 168 ударними БпЛА, 51 з яких реактивний, а також дронами інших типів, зокрема "Гербера" та малогабаритними крилатими ракетами S8000 Бандероль/Дань-Т. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 122 БпЛА, 37 із яких реактивні, а такоє два S8000 Бандероль/Дань-Т.

Кількість знищених повітряних цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Значна кількість ударних безпілотників Росії ще знаходиться у повітрі, попередили у ПС ЗСУ.

Моніторингові канали повідомляють, що ворожі дрони знаходяться у межах Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Харківської, Київської, Житомирської, Хмельницької областей, утім ситуація постійно змінюється.

Видео дня

Карта повітряних цілей Фото: скриншот

Також канали, які відслідковують рух ворожих цілей, не виключають, що атака триватиме до ранку.

Як зазначається, росіяни, користуючись погодними умовами, у переважній більшості запустили "звичайні" дрони на кшталт "Шахедів" та їх модифікацій, і лише у 5 відсотках випадків фіксують реактивні БПЛА чи баражуючи боєприпаси.

Наразі по країні фіксують, за різними джерелами, від 50 до 60 цілей, але працює протиповітряна оборона.

Нагадаємо, під час масованого удару РФ в ніч з 26 на 27 жовтня Повітряні сили ЗСУ знешкодили 257 повітряних цілей ворога.

Також Фокус писав, що в Україні, не виключено, можуть відновити світломаскування через масові пуски дронів "Герань-5" з оптичною системою навігації "Сусанін".