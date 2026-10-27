"Мінус" два "Іскандер-М": як сили ППО відбили масований удар РФ 27 жовтня, — Повітряні сили

Повітряні сили ЗСУ знешкодили 257 повітряних цілей під час масованого удару РФ в ніч з 26 на 27 жовтня. Основний напрямок російської атаки — Київ. Серед знешкоджених цілей — дві балістичні ракети. Які результати роботи протиповітряної оборони та які наслідки обстрілу?

Російська масована атака тривала з 18 год 26 жовтня, а підсумки роботи ППО підвели станом на 9 год 27 жовтня, ідеться у дописі Повітряних сил на сторінці Facebook. Вказується, що з Брянської області летіли балістичні ракети "Іскандер-М"/С-400, і ще з семи полігонів — дрони різних типів, від звичайних гвинтових "Шахедів" до реактивних, також були "Гербера", "Пародія" тощо.

Згідно з даними повітряного командування, протягом 15 годин зафіксували 280 дронів різних типів: кількість ракет не вказана. В результаті роботи ППО в ніч на 27 жовтня збили/знешкодили 255 з 280 безпілотників (ефективність 91%), з них — 56 з 69 реактивні БпЛА (81%). Згідно з даними Повітряних сил стались влучання у 25 локаціях: вдарили 25 дронів різних типів, з яких половині — реактивні (13 шт.), а про кількість ракет інформації не надали.

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"Основний напрямок удару — Київ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — ідеться у дописі Повітряних сил.

Обстріл України — Повітряні сили про атаку РФ в ніч на 27 жовтня Фото: Повітряні сили ЗСУ

Обстріл України — деталі атаки в ніч на 27 жовтня

Зазначимо, Фокус писав про обстріл України в ніч на 27 жовтня. Київ потрапив під удар двох хвиль балістичних ракет РФ. Перша хвиля відбулась близько 22-23 години: у місті почули серію вибухів, а у пабліках опублікували кадри влучання у районі станції метро "Лісова". Згодом міський голова Віталій Кличко повідомив, що росіяни, серед іншого, влучили по території кампусу навчального закладу: поранені студенти та бригада "швидкої". Друга хвиля атаки сталась близько 3 год 27 жовтня. Кличко заявив, що стався удар по Південному мосту. Згідно з даними столичної адміністрації міст отримав пошкодження і тому закрили рух транспорту і не ходять потяги метро. Щоб полегшити ситуацію з переміщенням між лівим та правим берегом Дніпра, КМДА вивела на маршрути додаткові вісім автобусів, але перед робочими мостами та на інших вулицях столиці утворили корки з автомобілів.

Зранку Кличко опублікував фото з точки удару по Південному мосту в ніч на 27 жовтня. На фото — наслідки прильотів балістичних ракет "Іскандер-М" РФ: пошкоджене дорожнє полотно, вкрите уламками бетону, будматеріалів та арматурою, зруйновані відбійники, які відділяли потік транспорту від Дніпра. Орієнтовна кількість влучань — близько трьох ракет: офіційної інформації немає.

Нагадуємо, Національна поліція та ДСНС повідомили про наслідки удару РФ по Києву: скільки осіб постраждало та які руйнування у шести районах столиці.