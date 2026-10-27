Росіяни атакували Південний міст у Києві: рух транспорту обмежено, що відомо
Під час масованої ракетної атаки на столицю у ніч на 27 жовтня росіяни поцілили у Південний міст. Відомо про пошкодження.
Внаслідок атаки по мосту була пошкоджена й інфраструктура метрополітену. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Через наслідки атаки рух транспорту Південним мостом обмежили. Поїзди на "зеленій" (Сирецько-Печерській) лінії метрополітену курсують між станціями "Сирець" — "Видубичі" та "Осокорки" — "Червоний Хутір". Про це під ранок повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) також розповіли, що через наслідки нічної атаки рух поїздів через Південний міст тимчасово призупинили. Станції метро "Чернігівська" та "Лісова" тимчасово зачинили для пасажирських перевезень.
У відомстві додали, що на "червоній" лінії метрополітену поїзди курсуватимуть між станціями "Академмістечко" — "Дарниця".
Патрульна поліція Києва також уточнила, що рух транспорту через Південний міст наразі залишається перекритим в обох напрямках.
Мешканців столиці закликають врахувати інформацію при плануванні поїздок Києвом. Людей просять стежити за офіційними даними та оновленнями щодо руху транспорту через Південний міст.
РФ двічі атакувала Київ балістикою — що відомо
Пізно ввечері 26 жовтня у Києві пролунала серія вибухів на тлі атаки дронів та ракет. Мер Кличко повідомив, що у Деснянському районі стався вибух поблизу однієї зі станцій метро, а також бригада медиків, яка їхала на виклик, потрапила під обстріл. Також ЗМІ писали. що постраждав Державний торгово-економічний університет, і було пошкоджено один із медичних закладів у Дніпровському районі.
Згодом у ДСНС повідомили, що у столиці відомо щонайменше про 1 загиблу людину та ще 10 поранених внаслідок обстрілу. Найбільше руйнувань рятувальники виявили у Деснянському та Дніпровському районах.
Близько 03:30 ворог повторно запустив балістичні ракети на столицю. Кличко повідомив, що у Подільському районі зафіксовано влучання в адміністративну будівлю, за іншими адресами пошкоджені нежитлові будівлі.