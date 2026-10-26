У Києві лунають вибухи: місто під атакою ракет і дронів

У Києві незабаром після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про потужні вибухи повідомляють співробітники "Фокусу", а також місцеві пабліки. Вибухи лунали прямо під час повітряної тривоги.

Як повідомляє Telegram-канал "Ей, Київ", по Києву було випущено 12 балістичних ракет РМ-48У з трьох установок С-400. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Про загрозу запусків балістичних ракет із Воронезької області. Повітряні сили України повідомили про це о 21:41, а вже о 21:44 було зафіксовано ракети, що летіли з боку Чернігівської області на Київ.

Окрім ракет, ЗС ЗСУ повідомляють про наближення реактивних дронів до міста.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що, за попередніми даними, у Деснянському районі стався вибух поблизу однієї зі станцій метро, і горить автомобіль. Мешканці Києва кажуть, що це станція метро "Лісова", причому ракета вибухнула неподалік від місця, де ховалися люди. На місце події прямують усі екстрені служби. Є інформація, що в результаті атаки пошкоджено трамваї.

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Також Кличко повідомив, що бригада медиків, яка їхала на виклик, потрапила під обстріл. За попередніми даними, є поранені.

У мережі також з’явилася інформація про те, що постраждали й житлові будинки.

За даними каналу "Київський двіж", пошкоджено Державний торгово-економічний університет. Також паблік, з посиланням на очевидців, пише про вибух у парку Кіото, де ввечері зазвичай гуляє багато людей.

о 22:16 місцеві ЗМІ опублікували інформацію про запуски ще щонайменше чотирьох балістичних ракет та нових груп реактивних дронів.

22:31: Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено один із медичних закладів у Дніпровському районі. Вибухова хвиля вибила вікна у реанімаційному відділенні. Поранених поки що немає. В іншому медичному закладі цього району також вибило вікна у двох відділеннях. Пацієнти та медичний персонал не постраждали.

У Дніпровському районі також зафіксовано влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Вже відомо про щонайменше одного загиблого. Його тіло виявили біля супермаркету.

Нагадаємо, що з завтрашнього дня у Києві обмежать рух по Південному мосту.

Також повідомлялося, що росіяни атакували "Епіцентр" у Харкові та знову завдали удару по ДСНС