У Києві обмежать рух по Південному мосту: як довго діятиме новий режим

Вже від завтра, 27 жовтня, у Києві обмежать рух по Південному мосту.

З 7:00 27 жовтня до 17:00 1 листопада фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в бік проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег, повідомили в Київській міській державній адміністрації з посиланням на комунальне підприємство "Київавтошляхміст".

За інформацією влади, роботи проводитимуться у третій та частково у другій смугах руху. Під час ремонту рух транспорту організовуватимуть у першій смузі руху.

Киян та гостей міста просять заздалегідь планувати маршрути та враховувати час на дорогу.

Фото: КГГА

22 жовтня рух по цьому мосту вже перекривали в обох напрямкахпісля чергового обстрілу російськими терористами. Вранці він зазнав пошкоджень. Зокрема, постраждала частина інфраструктури метрополітену.

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Спочатку рух на мосту перекрили лише з правого на лівий берег, проте згодом влада ухвалила рішення перекрити його в обох напрямках.

У місті було внесено зміни до маршрутів руху частини громадського транспорту.

Нагадаємо, що в РФ було атаковано дворівневий залізобетонний міст через Воронезьке водосховище, що з’єднує Центральний та Залізничний райони міста.

Також повідомлялося, коли з’являться резервні переправи через Дніпро та чи врятують вони столицю від колапсу.