В Киеве ограничат движение по Южному мосту: как долго будет действовать новый режим

Уже с завтрашнего дня, 27 октября, в Киеве ограничат движение по Южному мосту.

Начиная с 7:00 27 октября и до 17:00 1 ноября специалисты будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на эстакаде в сторону проспекта Николая Бажана в направлении с правого на левый берег, сообщили в Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальное предприятие "Київавтошляхміст".

По информации властей, работы будут производиться в третьей и частично во второй полосах движения. Во время ремонта движение транспорта организуют первой полосой движения.

Киевлян и гостей города просят заблаговременно планировать маршруты движения и рассчитывать время на дорогу.

Фото: КГГА

22 октября движение по этому мосту уже перекрывали в обоих направлениях после очередного обстрела российских террористов. Утром он получил повреждения. В частности, пострадала часть инфраструктуры метрополитена.

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Сначала движение на мосту перекрыли только с правого на левый берег, однако позже власти приняли решение перекрыть его в обоих направлениях.

В городе были внесены изменения в маршруты движения части общественного транспорта.

Напомним, в РФ атакован двухуровневый железобетонный мост через Воронежское водохранилище, соединяющий Центральный и Железнодорожный районы города.

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