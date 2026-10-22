Киев без мостов: когда появятся резервные переправы через Днепр и спасут ли они столицу от коллапса

На случай разрушения мостов через Днепр Киев планирует создать резервные переправы, однако полностью заменить существующие мосты они не смогут. Подготовительные работы уже начались, а реализация проекта может занять 3–4 месяца. Народный депутат Владимир Крейденко рассказал Фокусу, что именно планируют строить, кто поможет с конструкциями и как столица должна подготовиться к возможному транспортному коллапсу.

В Киеве могут появиться как минимум две резервные переправы через Днепр на случай повреждения или разрушения действующих мостов в результате российских атак. Речь идет о легкосборных конструкциях, которые позволят сохранить сообщение между правым и левым берегами столицы.

Об этом сообщил народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко.

Ранее власти объявили о начале строительства резервных переправ ещё в начале октября. Однако по состоянию на 22 октября к основным строительным работам ещё не приступили.

Фокус обратился к Владимиру Крейденко, чтобы выяснить, что задерживает реализацию проекта, сколько времени потребуется на строительство и смогут ли временные мосты обеспечить сообщение между берегами в случае масштабных российских ударов.

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По словам Крейденко, строительство полноценных капитальных мостов в настоящее время не рассматривается в качестве основного варианта оперативного реагирования. Речь идет о комбинированных конструкциях, которые можно установить значительно быстрее.

"Прежде всего речь идет о резервных комбинированных переправах, которые могут сочетать в себе понтонные и сборно-разборные металлические пролетные конструкции. Это гораздо более быстрое решение, чем строительство полноценного капитального моста. Также существуют современные модульные металлические системы различных американских и восточноевропейских компаний, которые позволяют оперативно восстанавливать автомобильное сообщение. Конкретные места расположения резервных переправ во время войны, на мой взгляд, пока раскрывать нецелесообразно", — пояснил народный депутат Фокусу.

При этом вопрос о сроках остается одним из ключевых. Ведь ранее строительство обещали начать в начале октября, однако для фактической реализации требуется согласование между несколькими ведомствами.

Как сообщил депутат, 15 октября Кабинет министров принял постановление № 1295, которое предусматривает специальный механизм реализации экспериментального проекта строительства комбинированных водных переправ и подъездных путей к ним.

Документ позволяет упростить отдельные процедуры строительства таких объектов в условиях военного положения.

"Создание резервных переправ — это комплексный инженерно-инфраструктурный проект, требующий согласованных решений государственных органов, военного командования и городских властей. Важным шагом стало принятие Кабинетом Министров постановления № 1295, которым введен специальный механизм реализации экспериментального проекта строительства комбинированных водных переправ и подъездных путей к ним. Это позволяет применять специальный порядок организации таких работ в условиях военного положения. Подготовительные работы уже начаты, а ориентировочный срок реализации проекта составляет около 3–4 месяцев", — отметил Крейденко.

Таким образом, если ориентироваться на сроки, озвученные депутатом, реализация проекта может продлиться до начала 2027 года. В то же время он не назвал конкретной даты ввода переправ в эксплуатацию.

Мост за несколько недель: как быстро можно соединить два берега Днепра

Отдельный вопрос — можно ли соорудить запасную переправу уже после российского удара, если один или несколько действующих мостов окажутся непригодными для движения.

По словам Крейденко, современные модульные конструкции действительно позволяют значительно сократить сроки строительства. Однако скорость зависит от протяженности переправы и предварительной инженерной подготовки.

"Современные технологии позволяют устанавливать модульные металлические мосты за считанные дни или недели. Они собираются из готовых металлических секций и могут монтироваться непосредственно на месте, без сложных сварочных работ. Отдельный пролет длиной 50–100 метров при надлежащей подготовке можно смонтировать в течение 5–6 недель, а при определенных технических условиях — и быстрее. Но для Днепра, где речь идет о значительно большей протяженности переправы, сроки будут более длительными. Самое важное — заранее подготовить конструкции, опоры, подъезды и технику. Тогда в чрезвычайной ситуации мы будем тратить время непосредственно на монтаж, а не на поиск материалов и организацию работ", — подчеркнул народный депутат.

То есть даже использование готовых металлических секций не означает, что полноценное сообщение между берегами Днепра удастся восстановить за несколько дней. Именно поэтому основную подготовку необходимо провести заранее.

600 тысяч автомобилей в сутки: спасут ли два временных моста Киев от транспортного коллапса

Одна из самых серьезных проблем — пропускная способность будущих переправ. По словам Крейденко, сегодня мостами между двумя берегами столицы ежесуточно пользуются около 600 тысяч автомобилей.

Обеспечить аналогичный транспортный поток с помощью двух временных переправ будет сложно. В то же время для резервной инфраструктуры установлен амбициозный ориентир — не менее половины пропускной способности действующих мостов.

"Две временные переправы, конечно, не смогут полностью заменить существующие мосты. Задача резервной инфраструктуры — обеспечить максимально возможную часть этого потока. Ориентир, установленный для резервных переправ, — не менее 50% пропускной способности существующих мостов. Но это цель, а не уже подтвержденная техническая характеристика новых сооружений. Конкретная пропускная способность будет зависеть от количества полос, конструкции переправ и организации движения. В случае чрезвычайной ситуации приоритет необходимо отдавать общественному транспорту, экстренным службам и перевозке критически важных грузов", — пояснил парламентарий.

Что касается стоимости проекта, то окончательных расчетов пока нет. Она будет зависеть от типа конструкций, протяженности мостов, необходимости установки опор и обустройства подъездных путей.

В то же время, по словам Крейденко, американские и западноевропейские партнеры уже оказывают Украине содействие в получении необходимых конструкций в рамках международной технической помощи.

Если мосты заблокируют: как будут снабжать левый берег продуктами и медикаментами

Даже при условии строительства резервных переправ остается проблема тяжелого транспорта. Ведь далеко не все временные сооружения способны выдерживать нагрузку от грузовиков или автобусов.

Поэтому, по мнению Крейденко, у столицы должен быть отдельный план обеспечения обоих берегов на случай нарушения автомобильного сообщения.

"Всё будет зависеть от грузоподъёмности конкретных сооружений. Но мы должны учитывать, что современные резервные переправы имеют свои эксплуатационные ограничения. Я убежден, что у Киева должен быть отдельный логистический план обеспечения обоих берегов. Он должен предусматривать резервные маршруты поставок продуктов, топлива, медикаментов, а также использование железнодорожного транспорта. Ранее я также предлагал рассмотреть возможность организации резервных паромных переправ. Это дополнительный инструмент, который при соответствующих условиях может использоваться для перевозки транспорта и жизненно необходимых грузов. Здесь важно не полагаться на один вид транспорта, а создать несколько независимых альтернатив", — отметил депутат.

Кроме того, возможное одновременное повреждение нескольких мостов грозит не только масштабными пробками, но и сбоями в работе систем жизнеобеспечения столицы.

По словам Крейденко, необходимо заранее просчитать несколько сценариев — от временного перекрытия одной переправы до длительного прекращения сообщения между берегами.

"Для такого мегаполиса, как Киев, одновременное повреждение нескольких мостов — это не только транспортная проблема, но и угроза функционированию систем жизнеобеспечения. По моему убеждению, план реагирования должен включать несколько сценариев: временное перекрытие одного моста, вывод из эксплуатации нескольких переправ и длительное нарушение сообщения между берегами. Необходимо четко понимать, какие запасы продуктов, медикаментов и топлива имеются на каждом берегу, как будут работать экстренные службы и какие транспортные маршруты останутся доступными. Без комплексных расчетов называть конкретное количество дней автономного функционирования некорректно. Но стратегическая задача очевидна: оба берега столицы должны быть максимально подготовлены к автономной работе в чрезвычайных условиях", — пояснил он.

Почему запасные переправы не были подготовлены ещё в 2022 году

Несмотря на то, что угроза российских ударов по критически важной инфраструктуре существует с самого начала полномасштабного вторжения, к практической реализации резервных переправ в столице приступили лишь сейчас.

Крейденко признает, что соответствующую подготовку нужно было начинать значительно раньше.

"Считаю, что резервные сценарии транспортного сообщения между берегами нужно было систематически готовить ещё с 2022 года. У нас уже было достаточно примеров того, как российские удары могут разрушать критически важную транспортную инфраструктуру. В то же время вопрос резервных переправ — это лишь одна из составляющих. Параллельно необходимо усиливать защиту существующих мостов, развивать железнодорожное сообщение, предусматривать альтернативные маршруты и создавать запасы необходимых ресурсов. Сейчас важно максимально ускорить реализацию этих решений. Ведь резервные переправы нужны не после разрушения мостов, а до того, как возникнет необходимость ими воспользоваться", — подытожил народный депутат.

Напомним, ранее Фокус разбирался, почему украинцы не могут просто отказаться от централизованного отопления. Харьковский городской совет предложил пересмотреть правила перехода на автономное отопление, ведь в условиях войны и постоянных ударов по энергетической инфраструктуре действующие ограничения могут оставить жителей многоэтажек без альтернативного источника тепла.