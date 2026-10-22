Отрезать батареи и пережить зиму: почему украинцам не разрешают перейти на автономное отопление

Россия продолжает бить по энергетике, а украинские города ищут способ не оставить людей зимой в холодных квартирах. Харьков требует упростить переход на индивидуальное отопление, Ивано-Франковск готовит собственную программу отказа от централизованного тепла. Но можно ли просто отключиться от общей системы и установить котёл? Фокус выяснил, почему даже при угрозе остаться без отопления украинцы не могут самостоятельно решить, как обогревать свои квартиры, и реально ли изменить ситуацию до наступления холодов.

На днях Харьковский горсовет обратился в Министерство развития, инфраструктуры и транспорта Украины с просьбой внести изменения в Порядок отключения потребителей от сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах.

Харьковские депутаты просят Министерство развития, инфраструктуры и транспорта Украины пересмотреть правила отключения квартир от центрального отопления и горячей воды. Сейчас действует правило, по которому отсоединить отдельную квартиру или нежилое помещение от централизованного тепла можно лишь при условии, что за это решение проголосовали владельцы более 50% кв.м. В условиях войны, считают в горсовете, эта норма устарела.

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Депутаты предлагают разрешить владельцам переходить на индивидуальное отопление, если дом долго остаётся без централизованного тепла или тепловая инфраструктура разрушена или восстановлена частично, когда есть реальный риск, что теплоснабжение прекратится надолго, и технически возможно установить альтернативную систему. Особенно актуально это для домов в зонах возможных и активных боевых действий.

Мэр Харькова Игорь Терехов пожаловался, что вопрос индивидуального отопления годами не решается на государственном уровне. По его словам, люди, которые имеют желание и возможность установить в квартирах индивидуальное отопление, должны это делать.

Но не только на востоке страны, а и на западе депутаты Ивано-Франковского горсовета в тот же день, что и харьковчане, решали ту же проблему — переход на индивидуальное отопление, потому что централизованное себя исчерпало. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив. Но сделать это комплексно для целых районов или домов, чтобы не разбалансировать сети.

При том что около 75% Ивано-Франковска уже перешло на индивидуальное отопление. Децентрализация рассматривается как способ повысить энергетическую стойкость города и уменьшить уязвимость перед атаками на критическую инфраструктуру.

На сессии депутаты предложили разработать специальную муниципальную программу поддержки и софинансирования для многоквартирных домов и ОСМД на 2027 год, а также запустить пилотные проекты в отдельных домах. Ведь, по сути, те, у кого была финансовая возможность, уже давно установили в квартире двухконтурный котёл — который и воду греет, и батареи зимой.

А ведь ещё в конце июля этого года новоназначенный премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что необходимо расширить программу поддержки для людей, планирующих установить автономное отопление в своих домах. И даже анонсировал льготный кредит до 250 тыс. грн или до 480 тыс. грн, который можно взять на приобретение твердотопливных печей, дымоходов, сопутствующих материалов и их установку.

Государство, по словам премьера, будет компенсировать 10% или 20% от основной суммы кредита в зависимости от размера. Льготная ставка будет составлять 0% в первый год, 5% во второй и 7% в третий. Установлены ограничения на площадь дома — не более 300 кв. м.

"Призываю граждан, которые хотят или планировали установить автономное отопление, воспользоваться государственной программой поддержки", — отметил Корецкий.

Одного желания перейти на индивидуальное отопление мало — нужны возможности

Но вот вопрос с квартирами так и остался нерешённым. Чтобы в одном многоквартирном доме, даже в одной квартире разрешили перейти на автономное отопление, по сути, отрезаться от централизованного — за это должны проголосовать не просто половина собственников квартир. За переход голосуют владельцы помещений, площадь которых составляет 50% плюс один квадратный метр от общей площади дома. И только тогда появляется возможность подать заявку на переход на индивидуальное отопление, рассказывает Фокусу глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

"Существует специальная комиссия при мэрии, в которую владельцу помещения нужно обратиться с заявлением. Представители соответствующих коммунальных и теплоснабжающих организаций подтверждают, есть ли техническая возможность перевести дом на индивидуальное отопление. И только после этого можно принимать дальнейшие решения", — подчёркивает эксперт.

Но за пару месяцев оформить всё это довольно сложно. То есть, если даже и начать это делать в октябре, в лучшем случае получить решение можно будет в начале следующего года. Самовольно отрезать жильё от централизованного отопления нельзя.

"Вопрос не в том, чтобы просто отрезать батареи. Самовольное отключение от централизованного отопления — это не то же самое, что законный переход на индивидуальное. Всё не так просто. Даже если отключить батареи, нужно ещё организовать индивидуальную систему отопления внутри квартиры. Например, установить газовый котёл и обеспечить его подключение. Это отдельная и достаточно сложная процедура. Так как газовой мощности, предусмотренной для обычной плиты, может не хватить для работы отопительного котла. Для его установки необходимо обеспечить соответствующую пропускную способность газовой системы. Если ставить электрический, то опять же той мощности, которая обычно подведена к квартире, может быть недостаточно для работы электрического котла", — подчёркивает эксперт.

В многоквартирных домах существуют ограничения по мощности электроснабжения квартир, добавляет Попенко. Для установки электрического котла необходимо, чтобы электрическая система соответствовала требованиям по мощности и безопасности. В обычной квартире организовать это может быть практически невозможно.

Другое дело, если дом изначально спроектирован с расчётом на индивидуальное отопление. Их строят с учётом необходимых инженерных коммуникаций и нагрузок. Однако сейчас квартир, которые изначально проектируются с индивидуальным отоплением, не так много, подчёркивает эксперт.

Поздно начали думать о зиме

По мнению энергетического эксперта Юрия Корольчука, заявления об индивидуальном отоплении накануне отопительного сезона больше похожи на предвыборный ход. На практике реализовать эту инициативу сложно, поскольку действующее законодательство и технические ограничения не позволяют просто перейти на автономное отопление.

"В некоторых регионах, например в Закарпатье, люди переходили на индивидуальное отопление, но этот процесс сопровождался многочисленными ограничениями. И дело даже не в сборе подписей, дополнительных согласованиях и комиссиях. Решить проблему невозможно одним заявлением о необходимости установить индивидуальные котлы. Для этого нужна полноценная нормативная база, технические расчёты и понимание того, как организовать автономное отопление в многоквартирных домах", — отмечает в комментарии Фокусу эксперт.

Необходимо также учитывать возможности газовых и электрических сетей. Например, газораспределительные организации не всегда могут обеспечить безопасную подачу газа для индивидуальных котлов в каждой квартире. Поэтому нужны системные решения, а не отдельные разрешения в обход действующих норм, считает Корольчук.

Главная проблема, по словам эксперта, заключается в том, что для массового перехода на индивидуальное отопление необходимы чёткие законодательные нормы, технические возможности и продуманный механизм реализации. Без этого обещания помочь людям рискуют остаться лишь заявлениями.

Как отмечают эксперты, об этом нужно было думать давно, ещё несколько лет назад. Даже чтобы подключить дом к мини-котельной, нужно не просто её купить за сотни тысяч гривен, нужно найти подходящее место, обеспечить необходимые мощности и выполнить целый ряд технических требований. Кроме того, потребуется разработать новую проектную документацию, организовать подключения и подвод коммуникаций. Всё это требует времени и значительных затрат.

Как сообщал Фокус, российские военные начали реализовывать план по "ухудшению качества жизни" в крупных городах Украины. Для этого в населенных пунктах "выбивают" электроснабжение, отопление, водоснабжение и канализацию.

Россия продолжает наносить удары по объектам, от которых напрямую зависит жизнь крупных городов зимой. Чтобы вызвать энергетический кризис, России не обязательно оставлять без света всю Украину. Херсон уже демонстрирует, что системных ударов по критической инфраструктуре одного города достаточно, чтобы возникла угроза длительного отсутствия тепла, эвакуации и коммунальной катастрофы.