Відрізати батареї та пережити зиму: чому українцям не дозволяють перейти на автономне опалення

Росія продовжує завдавати ударів по енергетиці, а українські міста шукають спосіб не залишити людей взимку в холодних квартирах. Харків вимагає спростити перехід на індивідуальне опалення, Івано-Франківськ готує власну програму відмови від централізованого опалення. Але чи можна просто відключитися від загальної системи й встановити котел? Фокус з'ясував, чому навіть під загрозою залишитися без опалення українці не можуть самостійно вирішити, як обігрівати свої квартири, і чи реально змінити ситуацію до настання холодів.

Днями Харківська міська рада звернулася до Міністерства розвитку, інфраструктури та транспорту України з проханням внести зміни до Порядку відключення споживачів від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання у багатоквартирних житлових будинках.

Харківські депутати просять Міністерство розвитку, інфраструктури та транспорту України переглянути правила відключення квартир від центрального опалення та гарячого водопостачання. Наразі діє правило, згідно з яким відключити окрему квартиру або нежитлове приміщення від централізованого опалення можна лише за умови, що за це рішення проголосували власники понад 50% кв.м. В умовах війни, вважають у міськраді, ця норма застаріла.

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Депутати пропонують дозволити власникам переходити на індивідуальне опалення, якщо будинок тривалий час залишається без централізованого опалення або теплова інфраструктура зруйнована чи відновлена лише частково, коли існує реальний ризик, що теплопостачання припиниться надовго, і технічно можливо встановити альтернативну систему. Особливо актуально це для будинків у зонах можливих та активних бойових дій.

Мер Харкова Ігор Терехов поскаржився, що питання індивідуального опалення роками не вирішується на державному рівні. За його словами, люди, які мають бажання та можливість встановити в квартирах індивідуальне опалення, повинні це робити.

Але не лише на сході країни, а й на заході депутати Івано-Франківської міської ради того ж дня, що й харків’яни, вирішували ту саму проблему — перехід на індивідуальне опалення, оскільки централізоване вичерпало себе. Про це заявив мер міста Руслан Марцинків. Але зробити це комплексно для цілих районів або будинків, щоб не порушити баланс мереж.

При цьому близько 75 % Івано-Франківська вже перейшло на індивідуальне опалення. Децентралізацію розглядають як спосіб підвищити енергетичну стійкість міста та зменшити вразливість до атак на критичну інфраструктуру.

На сесії депутати запропонували розробити спеціальну муніципальну програму підтримки та співфінансування для багатоквартирних будинків та ОСББ на 2027 рік, а також запустити пілотні проєкти в окремих будинках. Адже, по суті, ті, у кого була фінансова можливість, вже давно встановили у квартирі двоконтурний котел — який і воду нагріває, і батареї взимку.

Адже ще наприкінці липня цього року новопризначений прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що необхідно розширити програму підтримки для людей, які планують встановити автономне опалення у своїх будинках. І навіть анонсував пільговий кредит до 250 тис. грн або до 480 тис. грн, який можна отримати на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення.

Держава, за словами прем’єра, компенсуватиме 10% або 20% від основної суми кредиту залежно від його розміру. Пільгова ставка становитиме 0% у перший рік, 5% у другий і 7% у третій. Встановлено обмеження щодо площі будинку — не більше 300 кв. м.

"Закликаю громадян, які хочуть або планували встановити автономне опалення, скористатися державною програмою підтримки", — зазначив Корецький.

Одного бажання перейти на індивідуальне опалення недостатньо — потрібні можливості

Але ось питання щодо квартир так і залишилося невирішеним. Щоб у одному багатоквартирному будинку, навіть в одній квартирі, дозволили перейти на автономне опалення, по суті, відключитися від централізованого — за це має проголосувати не просто половина власників квартир. За перехід голосують власники приміщень, площа яких становить 50% плюс один квадратний метр від загальної площі будинку. І лише тоді з’являється можливість подати заявку на перехід на індивідуальне опалення, розповідає Фокусу голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Існує спеціальна комісія при мерії, до якої власник приміщення повинен звернутися із заявою. Представники відповідних комунальних та теплопостачальних організацій підтверджують, чи є технічна можливість перевести будинок на індивідуальне опалення. І лише після цього можна приймати подальші рішення", — підкреслює експерт.

Але за кілька місяців оформити все це досить складно. Тобто, навіть якщо почати це робити в жовтні, у кращому разі рішення можна буде отримати на початку наступного року. Самовільно відключати житло від централізованого опалення не можна.

"Справа не в тому, щоб просто відключити батареї. Самовільне відключення від централізованого опалення — це не те саме, що законний перехід на індивідуальне опалення. Все не так просто. Навіть якщо відключити батареї, потрібно ще організувати індивідуальну систему опалення всередині квартири. Наприклад, встановити газовий котел і забезпечити його підключення. Це окрема й досить складна процедура. Адже газової потужності, передбаченої для звичайної плити, може не вистачити для роботи опалювального котла. Для його встановлення необхідно забезпечити відповідну пропускну здатність газової системи. Якщо встановлювати електричний котел, то, знову ж таки, тієї потужності, яка зазвичай підведена до квартири, може бути недостатньо для роботи електричного котла", — підкреслює експерт.

У багатоквартирних будинках існують обмеження щодо потужності електропостачання квартир, додає Попенко. Для встановлення електричного котла необхідно, щоб електрична система відповідала вимогам щодо потужності та безпеки. У звичайній квартирі організувати це може бути практично неможливо.

Інша справа, якщо будинок спочатку спроектований з урахуванням індивідуального опалення. Такі будинки будують з урахуванням необхідних інженерних комунікацій та навантажень. Однак зараз квартир, які спочатку проектуються з індивідуальним опаленням, не так багато, підкреслює експерт.

Запізно почали думати про зиму

На думку енергетичного експерта Юрія Корольчука, заяви щодо індивідуального опалення напередодні опалювального сезону більше нагадують передвиборчий хід. На практиці реалізувати цю ініціативу складно, оскільки чинне законодавство та технічні обмеження не дозволяють просто перейти на автономне опалення.

"У деяких регіонах, наприклад у Закарпатті, люди переходили на індивідуальне опалення, але цей процес супроводжувався численними обмеженнями. І справа навіть не у зборі підписів, додаткових узгодженнях та комісіях. Вирішити проблему неможливо однією заявою про необхідність встановити індивідуальні котли. Для цього потрібна повноцінна нормативна база, технічні розрахунки та розуміння того, як організувати автономне опалення в багатоквартирних будинках", — зазначає у коментарі Фокусу експерт.

Також слід враховувати можливості газових та електричних мереж. Наприклад, газорозподільні організації не завжди можуть забезпечити безпечну подачу газу для індивідуальних котлів у кожній квартирі. Тому потрібні системні рішення, а не окремі дозволи в обхід чинних норм, вважає Корольчук.

Головна проблема, за словами експерта, полягає в тому, що для масового переходу на індивідуальне опалення необхідні чіткі законодавчі норми, технічні можливості та продуманий механізм реалізації. Без цього обіцянки допомогти людям ризикують залишитися лише словами.

Як зазначають експерти, про це слід було задуматися давно, ще кілька років тому. Навіть щоб підключити будинок до міні-котельні, потрібно не просто придбати її за сотні тисяч гривень, а й знайти відповідне місце, забезпечити необхідну потужність та виконати цілу низку технічних вимог. Крім того, потрібно буде розробити нову проектну документацію, організувати підключення та підведення комунікацій. Усе це вимагає часу та значних витрат.

Як повідомляв Фокус, російські військові почали втіжувати план щодо "погіршення якості життя" у великих містах України. Для цього в населених пунктах "відключають" електропостачання, опалення, водопостачання та каналізацію.

Росія продовжує завдавати ударів по об’єктах, від яких безпосередньо залежить життя великих міст взимку. Щоб спровокувати енергетичну кризу, Росії не обов’язково залишати без світла всю Україну. Херсон уже демонструє, що системних ударів по критичній інфраструктурі одного міста достатньо, щоб виникла загроза тривалої відсутності тепла, евакуації та комунальної катастрофи.