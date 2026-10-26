В российском Воронеже атакован критически важный Северный мост, — OSINT (видео)

Это двухуровневый железобетонный мост через Воронежское водохранилище, соединяющий Центральный и Железнодорожный районы города.

Об атаке на мост сообщает Osint-канал "Supernova+". Северный мост, длина которого составляет около 1800 метров, является одним из трех основных транспортных путей, соединяющих правую и левую части города Воронеж.

Дрон попал в Северный мост в Воронеже Фото: NASA

О угрозе со стороны дронов в городе объявили около трёх часов ночи, а через два часа сообщили о ракетной угрозе. Жители города жаловались в местных чатах, что сирену не включали и воздушную тревогу не объявляли.

Губернатор Александр Гусев вышел на связь только около девяти часов утра и сообщил, что дроны атаковали несколько промышленных предприятий, а также заявил о повреждениях поезда, жилых домов, автомобилей и гаражей. Он подчеркнул, что поврежден бизнес-центр; OSINT-аналитики ASTRA еще ночью выяснили, что это "Галерея Чижова" в центре Воронежа.

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По его словам, двое мужчин погибли, 17 — пострадали. Об атаке на мост он вообще не говорил, Гусев утверждает, что большинство раненых пострадали в поезде "Анапа — Москва", который двигался в левобережном пригороде Воронежа, когда на него упали обломки БПЛА.

По его словам, над городом и областью было сбито 183 дрона, но он не уточнил, сколько их вообще летело.

Напомним, Фокус писал об атаке на Воронеж и сообщал о пожарах в городе.

Накануне в Липецкой области РФ ракеты Storm Shadow нанесли удар по заводу, производившему батареи для "Искандеров" и "Цирконов".