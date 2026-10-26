В російському Воронежі атаковано критично важливий Північний міст, — OSINT (відео)

Це дворівневий залізобетонний міст через Воронезьке водосховище, що з'єднує Центральний та Залізничний райони міста.

Про атаку на міст повідомляє Osint-канал "Supernova+". Північний міст, довжина якого близько 1800 метрів, це один з трьох основних транспортних шляхів сполучення між правою і лівою частинами міста Воронеж.

Дрон влучив у Північний міст в Воронежі Фото: supernova

Дронову загрозу у місті оголошували близько третьої години ночі, через дві години повідомили про ракетну. Мешканці міста скаржились у місцевих чатах, що сирену не вмикали і повітряну тривогу не оголошували.

Губернатор Олександр Гусєв вийшов на зв'язок тільки близько дев'ятої години ранку та повідомив, що дрони атакували кілька промислових підприємств, також заявив про пошкодження потяга, житлових будинків, авто та гаражів. Підкреслив, що пошкоджений бізнес-центр, OSINT-аналітики ASTRA ще вночі з'ясували, що це "Галерея Чіжова" в центрі Воронежа.

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За його словами, двоє чоловіків загинули, 17 — постраждали. Про атаку на міст він взагалі не казав, Гусєв стверджує, що більшість поранених постраждали в поїзді Анапа-Москва, який рухався у лівобережному передмісті Воронежа, коли на нього впали уламки БПЛА.

За його словами над містом та обласю було збито 183 дронів, але не уточнив, скільки їх взагалі летіло.

Нагадаємо, Фокус писав про атаку на Воронеж та повідомляв про пожежі у місті.

Напередодні у Липецькій області РФ ракети Storm Shadow атакували завод, який виробляв батареї для "Іскандерів" та "Цирконів".