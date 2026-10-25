Виробляв батареї для "Іскандерів" та "Цирконів": ЗСУ завдали удару ракетами Storm Shadow по заводу в РФ

Україна атакувала завод "Енергія" у Липецькій області РФ. Удар було завдано крилатими ракетами Storm Shadow.

У неділю вдень, 25 жовтня, завод "Енергія" в Єльці Липецької області зазнав удару крилатими ракетами. Про це повідомив моніторинговий канал Exilenova+.

Як повідомили на каналі, по заводу було випущено декілька ракет, і практично вся територія підприємства була оповита димом.

Осінтер "Гарбуз" повідомив, що Повітряні сили України завдали удару по заводу "Енергія" ракетами класу "повітря-земля". Було зафіксовано щонайменше два влучання у два корпуси підприємства, яке виробляє хімічні джерела струму для ракет 9М727 "Іскандер-К", 9М723 "Іскандер-М", 3М22 "Циркон", РМ-48У, 95Я6 "Панцир" та Х-47М2. Також АТ "Енергія" виробляє акумулятори для БПЛА та батареї для авіації й флоту.

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Дим над Єльцем Фото: Соцмережi

На каналі Exilenova+, проаналізувавши кадри з камер спостереження, дійшли висновку, що подальше функціонування одного з корпусів неможливе.

Колаж із фотографій атакованого заводу Фото: Exilenova+

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов підтвердив удар по промисловій зоні міста, однак не назвав підприємство, яке зазнало атаки.

На момент публікації цього матеріалу Повітряні сили ЗСУ та офіційні особи України не коментували удар по Єльцю.

Нагадаємо, що завод "Енергія" в Єльці вже неодноразово зазнавав атак. Одна з них сталася на початку січня.

Також підприємство зазнало удару влітку 2025 року. І хоча над будівлею було встановлено залізну захисну сітку, вона не змогла вберегти об’єкт від пошкоджень.