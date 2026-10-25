Производил батареи для "Искандеров" и "Цирконов": ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по заводу в РФ
Украина атаковала завод "Энергия" в Липецкой области РФ. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.
В воскресенье днем, 25 октября, завод "Энергия" в Ельце Липецкой области был атакован крылатыми ракетами. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.
По заводу, как сообщили на канале, было выпущено несколько ракет и практически вся территория предприятия была в дыму.
Осинтер "Гарбуз" сообщил, что Воздушные силы Украины поразили завод "Энергия" ракетами класса "воздух-земля". Было зафиксировано, по меньшей мере, два попадания в два корпуса предприятия, которое производит химические источники тока для ракет 9М727 "Искандер-К", 9М723 "Искандер-М", 3М22 "Циркон", РМ-48У, 95Я6 "Панцирь" и Х-47М2. Также АО "Энергия" производит аккумуляторы для БПЛА и батареи для авиации и флота.
На канале Exilenova+, исследовав кадры объективного контроля, пришли к выводу, что дальнейшее функционирование одного из корпусов невозможно.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил удар по промышленной зоне города, однако не назвал предприятие, которое было атаковано.
На момент выхода материала Воздушные силы ВСУ и официальные лица Украины удар по Ельцу не комментировали.
Напомним, завод "Энергия" в Ельце уже неоднократно подвергался атакам. Одна из них произошла в начале января.
Также предприятие было атаковано летом 2025 года. И хотя над зданием была смонтирована железная защитная сетка, она не смогла уберечь объект от повреждений.