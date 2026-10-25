Производил батареи для "Искандеров" и "Цирконов": ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по заводу в РФ

Украина атаковала завод "Энергия" в Липецкой области РФ. Удар был нанесен крылатыми ракетами Storm Shadow.

В воскресенье днем, 25 октября, завод "Энергия" в Ельце Липецкой области был атакован крылатыми ракетами. Об этом сообщил мониторинговый канал Exilenova+.

По заводу, как сообщили на канале, было выпущено несколько ракет и практически вся территория предприятия была в дыму.

Осинтер "Гарбуз" сообщил, что Воздушные силы Украины поразили завод "Энергия" ракетами класса "воздух-земля". Было зафиксировано, по меньшей мере, два попадания в два корпуса предприятия, которое производит химические источники тока для ракет 9М727 "Искандер-К", 9М723 "Искандер-М", 3М22 "Циркон", РМ-48У, 95Я6 "Панцирь" и Х-47М2. Также АО "Энергия" производит аккумуляторы для БПЛА и батареи для авиации и флота.

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Дым над Ельцом Фото: Соцсети

На канале Exilenova+, исследовав кадры объективного контроля, пришли к выводу, что дальнейшее функционирование одного из корпусов невозможно.

Коллаж из фото атакованного завода Фото: Exilenova+

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подтвердил удар по промышленной зоне города, однако не назвал предприятие, которое было атаковано.

На момент выхода материала Воздушные силы ВСУ и официальные лица Украины удар по Ельцу не комментировали.

Напомним, завод "Энергия" в Ельце уже неоднократно подвергался атакам. Одна из них произошла в начале января.

Также предприятие было атаковано летом 2025 года. И хотя над зданием была смонтирована железная защитная сетка, она не смогла уберечь объект от повреждений.