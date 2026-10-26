У російському Воронежі палає великий ТЦ: перед цим у місті чули вибухи на тлі масованої атаки (відео)

У ніч на 26 жовтня російський Воронеж опинився під однією з наймасованіших атак за весь час повномасштабної війни. Після активної роботи російської протиповітряної оборони у місті фіксується низка осередків займань.

Пожежа зокрема здійнялася на території великого торговельного комплексу "Галерея Чижова", ймовірно, в результаті роботи російської ППО. Про це повідомили OSINT-аналітики каналу Exilenova+.

Атака на регіон почалася близько 04:00: місцеві канали писали про оголошення повітряної тривоги через загрозу безпілотників і ракетну небезпеку у Воронезькій області. Упродовж наступних двох годин у місті чули серію вибухів та активну роботу ППО.

Під ранок стало відомо про низку пожеж у Воронежі внаслідок атаки БпЛА і роботи ППО. Місцеві пабліки пишуть, що у місті також подекуди спостерігаються перебої зі світлом. На кадрах, що поширили у мережі, видно, як на різних локаціях у місті спалахнули пожежі, а над самим Воронежем здійнявся дим.

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Кадри нічної атаки дронів на російський Воронеж

Також очевидці повідомляють про збиття одного з безпілотників поблизу місцевої школи, де працювала російська ППО. OSINT-канал ASTRA пише, що пожежі почалися у житлових карталах міста внаслідок атаки. Водночас офіційних даних про обстріл на момент публікації не було.

Варто зауважити, що "Галерея Чижова" вважається одним із найбільших у місті та регіоні торговельно-розважальним центром. На його території, за даними сайту ТЦ, облаштовано близько 300 магазинів і галерея преміум-бутиків. Загальна площа території ТЦ охоплює 281 500 квадратних метрів.

Нагадаємо, також у ніч на 26 жовтня у Свердловській області РФ зійшов з рейок великий вантажний потяг і спалахнули цистерни з пальним.

Напередодні у Липецькій області РФ ракети Storm Shadow атакували завод, який виробляв батареї для "Іскандерів" та "Цирконів".