Перевозили пальне: у Свердловській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг, палають цистерни (відео)

У ніч на 26 жовтня у Свердловській області Росії сталася масштабна аварія на залізниці. Щонайменше 20 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок, спричинивши масштабну пожежу.

Внаслідок інциденту рух на цій ділянці залізниці довелося призупинити. Про аварію російські ЗМІ повідомили близько 01:00.

Що сталося у Свердловській області

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ через деякий час розповіли, що після аварії спостерігається займання щонайменше 7 цистерн. Загалом з рейок зійшли 20 вагонів вантажного потяга, підтвердили у російському відомстві.

"Сьогодні, 26 жовтня, о 01:30 за місцевим часом на перегоні колійний пост Макарцеве — Седельникове двоколійної електрифікованої ділянки Решети — Араміль Свердловської залізниці (південний обхід Єкатеринбурга) відбулося сходження вагонів вантажного поїзда з подальшим займанням", — заявили про інцидент у пресслужбі залізниці.

Видео дня

Станом на 04:00, за даними російських ЗМІ з посиланням на екстрені служби, вагони, які загорілися, вдалося розчепити. Інші вагони надзвичайники намагаються відбуксувати на безпечну відстань, щоб не спровокувати подальшого займання. Даних щодо поранених чи загиблих внаслідок інциденту у РФ наразі не розголошували. Причин, через які могла статися аварія, російські служби на момент публікації ще не розкривали.

У Свердловській області РФ зійшов з рейок вантажний потяг з пальним

OSINT-канал Exilenova+ повідомив, що у цистернах цього поїзда росіяни перевозили пальне. Водночас наслідки аварії та збитки залишаються невідомими.

Нагадаємо, 25 жовтня Збройні сили України атакували ракетами Storm Shadow завод у Росії, який виробляв батареї для "Іскандерів" та "Цирконів".

Також у ніч на 24 жовтня дрони масовано атакували російське місто Тольятті, уразивши великий хімічний завод "Тольяттікаучук".