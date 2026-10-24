Горить хімзавод, "АвтоВАЗ" терміново евакуюють: дрони масовано атакували Тольятті у РФ (відео)

У ніч на 24 жовтня у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія вибухів і здійнялася сильна пожежа. Регіон опинився під масованою атакою дронів, у результаті якої постраждало одне з найбільших хімічних підприємств Тольятті.

Попередньо, цієї ночі дрони уразили завод "Тольяттікаучук", продукція якого застосовується зокрема у шинній промисловості та виробництві ракетного палива. Про атаку на об'єкт під ранок повідомив OSINT-канал Exilenova+.

Очевидці розповіли у мережі, що саме "Тольяттікаучук" уразили дрони. На кадрах, що поширили у Telegram-каналах, видно велике займання і стовп диму, що здійнявся після ударів. Також на окремих відеороликах можна помітити безпілотники, які летіли у бік промислової зони міста.

Дрони уразили "Тольяттікаучук"

На наступних кадрах видно, що пожежа на території заводу збільшується. Тим часом очевидці також повідомили, що на тлі масованої атаки об'єкт компанії "АвтоВАЗ" почав екстрену евакуацію співробітників.

Видео дня

Місцева влада атаку на об'єкти в Тольятті поки не підтверджувала. Telegram-канали писали, що повітряну тривогу через загрозу БпЛА у регіоні було оголошено близько 03:00, а в місцевому аеропорту запровадили план "Килим" на тлі загрози. Також самарські пабліки повідомляють про масовані вибухи у місті та інших районах області.

Що відомо про "Тольяттікаучук"

"Тольяттікаучук" — відоме нафтохімічне підприємство у російському місті Тольятті Самарської області. За даними сайту Збройних сил України, які раніше вже атакували завод, "Тольяттікаучук" спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, мономерів, фракцій та високооктанових добавок до бензину.

Військові кажуть, що синтетичні каучуки застосовуються росіянами у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Нагадаємо, також у ніч на 24 жовтня весь окупований Крим опинився без світла: у мережі повідомили про атаку на ключові підстанції півострова.

Напередодні ракети вдарили по заводу "Протон" у Орлі: аналітики писали про можливе влучання "Фламінго" чи Storm Shadow.