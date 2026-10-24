Увесь окупований Крим опинився без світла: перед цим чули вибухи біля Керчі (відео)

У ніч на 24 жовтня по всій території тимчасового окупованого Криму стався масштабний блекаут. Окупаційна влада заявляє про ураження енергетичної інфраструктури на півострові.

Весь Крим опинився без електроенергії, попередньо, внаслідок виведення з ладу всіх ключових підстанцій на півострові. Про це повідомив OSINT-канал Exilenova+.

"В Криму блекаут, виведено з ладу ключові підстанції. Весь півострів без електроенергії", — пишуть аналітики.

Моніторинговий канал "Крымский ветер" з посиланням на очевидців повідомив, що електроенергія в одну мить зникла зокрема у великих містах. Масштабні перебої зі світлом спостерігалися у Севастополі, Сімферополі, Ялті, Феодосії, Джанкої, Алушті, Євпаторії тощо. Перед цим, як інформував паблік, активну роботу ворожих мобільних вогневих груп по невідомих цілях у небі чули у районі Багерово біля Керчі, а також щонайменше 4 вибухи пролунали у Первомайському районі Криму.

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Масштабний блекаут накрив окупований Крим цієї ночі

Невдовзі так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив блекаут у місті. Проросійський чиновник заявив, що відключення у місті сталися через нібито ураження енергетичної інфраструктури Криму за межами Севастополя.

"На об'єктах запроваджено особливий режим, соціальні об'єкти перейшли на резервні схеми електропостачання", — повідомив Развожаєв.

Також чиновник запевнив, що екстрені служби вже працюють над врегулюванням ситуації. Мешканців Севастополя Развожаєв закликав берегти заряд у смартфонах та інших гаджетах.

Развожаєв підтвердив блекаут у Севастополі Фото: Скрін

Водночас радник губернатора Криму Сергія Аксьонова Крючков повідомив про аварію на енергетичному об'єкті, яка нібито сталася за межами півострова. OSINT-аналітики припускають, що йдеться про підстанцію у російській Тамані потужністю 500 кВ, після минулих ударів по якій у Криму вже траплявся масштабний блекаут.

Також "Крымский ветер" писав про відключення світла у тимчасово окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей цієї ночі.

Нагадаємо, 23 жовтня у Криму потужна повінь затопила Ялту, вода почала наближатися до Воронцовського палацу.

Також 23 жовтня шторм у Чорному морі пошкодив загородження з барж біля Керченського мосту у Криму.