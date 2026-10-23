У Криму потужна повінь затопила Ялту, вода наближається до Воронцовського палацу (відео)

В окупованій Ялті оголошено режим надзвичайної ситуації через масштабні підтоплення. Після того, як випало понад 400 мм опадів, річки вийшли з берегів і затопили вулиці та дороги.

Штормове попередження діє з 17 жовтня. В окупованій Ялті випало понад 400 мм опадів, через що оголошено режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Ялта страждає від сильних злив, які спричинили масштабні підтоплення та руйнування. Пошкоджено підпірні стіни, вода затоплює житлові будинки та вулиці, а річка Учан-Су пошкодила набережну. Також селевий потік затопив тролейбусний парк, Фокус зібрав усю відому інформацію.

Відомо, що річка Узень-Чешме також вийшла з берегів. На двох вулицях зруйновано дві підпірні стіни. На території тролейбусного депо в Ялті також пошкоджено підпірну стіну, а рівень води там піднявся до 0,5 метра. На відео з місця події видно, що селевий потік із камінням і піском змив з місця та серйозно пошкодив усі тролейбуси в парку.

Видео дня

Також через розмивання ґрунту та потоки води будинки опинилися під водою, подекуди пошкоджено їхні фундаменти. Для стримування води використовують тимчасові загородження та мішки з піском.

Унаслідок негоди евакуювали сімох осіб, серед яких — дитина. Трьох евакуйованих розмістили в пункті тимчасового перебування. До ліквідації наслідків залучено понад 180 осіб та 38 одиниць техніки.

Також вийшла з берегів річка Хара-Баїр, затопивши кілька вулиць.

Раніше тимчасово окуповані Алупка та частина Севастополя і Ялти 12 жовтня залишилися без електропостачання через аварійні роботи. При цьому так звані "енергетики" повідомляли про обмеження електропостачання на всьому півострові.

Наразі окупаційна влада повідомляє, що на Палацовому шосе — селевий нанос: великі валуни, бруд, пісок. Вода місцями заходить на територію Алупкінського парку, а також наближається до Воронцовського палацу.

Нагадаємо, що шторм у Чорному морі пошкодив загородження з барж біля Керченського мосту, який з'єднує Росію з окупованим Кримом.

Раніше окупаційна влада ввела надзвичайний стан у Криму та Севастополі на тлі атак безпілотників та проблем із постачанням палива.