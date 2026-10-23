В Крыму мощный паводок затопил Ялту, вода подбирается к Воронцовскому дворцу (видео)

В оккупированной Ялте объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных подтоплений. После того, как выпало более 400 мм осадков, реки вышли из берегов и затопили улицы и дороги.

Штормовое предупреждение действует с 17 октября. В оккупированной Ялте выпало более 400 мм осадков, из-за чего объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Ялта страдает от сильных ливней, которые вызвали масштабные подтопления и разрушения. Повреждены подпорные стены, вода затапливает жилые дома и улицы, а река Учан-Су повредила набережную. Также селевой поток затопил троллейбусный парк, Фокус собрал все, что известно.

Известно, что из берегов также вышла река Узень-Чешме. На двух улицах разрушены две подпорные стены. На территории троллейбусного депо в Ялте также повреждена подпорная стена, а уровень воды там поднялся до 0,5 метра. На видео с места события видно, что селевой поток с камнями и песком снес с места и серьезно повредил все троллейбусы в парке.

Видео дня

Также из-за размыва грунта и потоков воды подтоплены дома, местами повреждены их фундаменты. Для сдерживания воды используют временные заграждения и мешки с песком.

В результате непогоды эвакуировали семерых человек, среди них — ребенка. Троих эвакуированных разместили в пункте временного пребывания. К ликвидации последствий привлечено более 180 человек и 38 единиц техники.

Также из берегов вышла река Хара-Баир, подтопив несколько улиц.

Ранее временно оккупированные Алупка и часть Севастополя и Ялты 12 октября остались без электроснабжения из-за аварийных работ. При этом так называемые "энергетики" сообщали об ограничении электроэнергии на всем полуострове.

На данный момент оккупационные власти сообщают, что на Дворцовом шоссе — селевой нанос: большие валуны, грязь, песок. Вода местами заходит на территорию Алупкинского парка, а также подбирается к Воронцовскому дворцу.

Напомним, шторм в Черном море повредил заграждение из барж у Керченского моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом.

Ранее оккупационные власти ввели чрезвычайное положение в Крыму и Севастополе на фоне атак беспилотников и проблем с поставками топлива.