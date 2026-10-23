Российские заграждения у Крымского моста не выдержали шторма: что показал спутник
Шторм в Чёрном море повредил заграждение из барж у Керченского моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом.
Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.
На спутниковом снимке виден разрыв в конструкции, а из 18 барж, составлявших её, одна отсутствует.
Заграждение у Крымского моста состоит из барж, соединенных между собой тросами. Российские оккупанты установили эту конструкцию для защиты Керченского моста от украинских морских дронов.
Повреждения заграждений возле Крымского моста фиксируются не впервые. По данным "Крымского ветра", подобные случаи имели место в январе 2026 года и в апреле 2025 года. На этот раз разрыв в конструкции заметили на спутниковом снимке после шторма.
Ранее, 13 июля, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" объяснил, почему украинские военные не наносят удары по Крымскому мосту.
Кроме того, российские СМИ сообщали о дефиците рублей в оккупированном Крыму на фоне топливного кризиса. В связи с этим оккупационные власти ввели ограничения на снятие наличных.
Напомним, 28 июня беспилотники атаковали оккупированный Крым. После взрывов в сети появились сообщения о пожаре на Сакской ТЭЦ.
Ранее оккупационные власти ввели чрезвычайное положение в Крыму и Севастополе на фоне атак беспилотников и проблем с поставками топлива.