Российские заграждения у Крымского моста не выдержали шторма: что показал спутник

Шторм в Чёрном море повредил заграждение из барж у Керченского моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом.

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

На спутниковом снимке виден разрыв в конструкции, а из 18 барж, составлявших её, одна отсутствует.

Заграждение у Крымского моста состоит из барж, соединенных между собой тросами. Российские оккупанты установили эту конструкцию для защиты Керченского моста от украинских морских дронов.

Спутниковые снимки Фото: Крымский ветер

Повреждения заграждений возле Крымского моста фиксируются не впервые. По данным "Крымского ветра", подобные случаи имели место в январе 2026 года и в апреле 2025 года. На этот раз разрыв в конструкции заметили на спутниковом снимке после шторма.

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Ранее, 13 июля, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр" объяснил, почему украинские военные не наносят удары по Крымскому мосту.

Кроме того, российские СМИ сообщали о дефиците рублей в оккупированном Крыму на фоне топливного кризиса. В связи с этим оккупационные власти ввели ограничения на снятие наличных.

Напомним, 28 июня беспилотники атаковали оккупированный Крым. После взрывов в сети появились сообщения о пожаре на Сакской ТЭЦ.

Ранее оккупационные власти ввели чрезвычайное положение в Крыму и Севастополе на фоне атак беспилотников и проблем с поставками топлива.