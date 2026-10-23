Російські загородження біля Кримського мосту не витримали шторму: що показав супутник

Шторм у Чорному морі пошкодив загородження з барж біля Керченського мосту, який з'єднує Росію з окупованим Кримом.

Про це повідомила моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.

На супутниковому знімку видно розрив у конструкції, а з 18 барж, які її утворювали, одна відсутня.

Загородження біля Кримського мосту складається з барж, з'єднаних між собою тросами. Російські окупанти розмістили цю конструкцію для захисту Керченського мосту від українських морських дронів.

Супутникові знімки Фото: Крымский ветер

Пошкодження загороджень біля Кримського мосту фіксують не вперше. За даними "Кримського вітру", подібні випадки траплялися в січні 2026 року та у квітні 2025 року. Цього разу розрив у конструкції помітили на супутниковому знімку після шторму.

Видео дня

Раніше, 13 липня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" пояснив, чому українські військові не завдають ударів по Кримському мосту.

Також російські ЗМІ повідомляли про дефіцит рублів в окупованому Криму на тлі паливної кризи. Через це окупаційна влада запровадила обмеження на зняття готівки.

Нагадаємо, 28 червня безпілотники атакували окупований Крим. Після вибухів у мережі повідомили про пожежу на Сакській ТЕЦ.

Раніше окупаційна влада запровадила надзвичайний стан у Криму та Севастополі на тлі атак безпілотників і проблем із постачанням пального.