Російські загородження біля Кримського мосту не витримали шторму: що показав супутник
Шторм у Чорному морі пошкодив загородження з барж біля Керченського мосту, який з'єднує Росію з окупованим Кримом.
Про це повідомила моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на дані супутникової зйомки.
На супутниковому знімку видно розрив у конструкції, а з 18 барж, які її утворювали, одна відсутня.
Загородження біля Кримського мосту складається з барж, з'єднаних між собою тросами. Російські окупанти розмістили цю конструкцію для захисту Керченського мосту від українських морських дронів.
Пошкодження загороджень біля Кримського мосту фіксують не вперше. За даними "Кримського вітру", подібні випадки траплялися в січні 2026 року та у квітні 2025 року. Цього разу розрив у конструкції помітили на супутниковому знімку після шторму.
Раніше, 13 липня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр" пояснив, чому українські військові не завдають ударів по Кримському мосту.
Також російські ЗМІ повідомляли про дефіцит рублів в окупованому Криму на тлі паливної кризи. Через це окупаційна влада запровадила обмеження на зняття готівки.
Нагадаємо, 28 червня безпілотники атакували окупований Крим. Після вибухів у мережі повідомили про пожежу на Сакській ТЕЦ.
Раніше окупаційна влада запровадила надзвичайний стан у Криму та Севастополі на тлі атак безпілотників і проблем із постачанням пального.