Росіяни тікатимуть "далеко за Урал": "Мадяр" пояснив, чому ЗСУ не б'ють по Кримському мосту

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що українські військові наразі не завдають ударів по Кримському мосту, оскільки вважають, що ним мають залишати окупований півострів росіяни. Водночас головною ціллю України, за його словами, залишається знищення військової логістики РФ, яка забезпечує окупаційні війська в Криму.

В інтерв'ю ірландському журналісту Кейлану Робертсону "Мадяр" пояснив, що українські сили наразі не атакують Кримський міст навмисно. За його словами, Росія має використати його як шлях для вивезення своїх громадян, які оселилися в окупованому Криму після 2014 року. Він наголосив, що Україна не збирається перешкоджати їхньому виїзду.

Водночас командувач підкреслив, що основний акцент зараз зроблено на знищенні всієї військової логістики окупантів. За його словами, українські сили уражають маршрути, якими Росія перекидає особовий склад, доставляє боєприпаси, пальне, техніку та інші ресурси, що використовуються для ведення бойових дій на півдні України та нанесення ударів із території Криму.

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"Палива в Криму немає і, я вам хочу сказати, його там не буде. Ми створюємо умови, за яких перебування окупантів на півострові стає неможливим. Відповідно, зараз ми закриваємо шляхи доступу, а не шляхи виходу. Ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили. Нехай виїжджають через нього. Усі ті мільйони нехай без зупинки їдуть через той міст у свою Росію і десь далеко за Урал, щоб жити спокійно. Це наслідок того, що вони понад 10 років обживалися тут. Це їхній бумеранг, їхня карма. Не треба було лізти в наш Крим", — сказав Бровді.

Наразі ж Україна фактично створює для російських військ умови, за яких перебування на півострові стає неможливим. Він наголосив, що цього вдається досягати без проведення сухопутної операції — виключно дистанційними ударами із застосуванням безпілотних систем, не ризикуючи життям українських військовослужбовців.

"Ми створюємо умови, за яких їхнє перебування в Криму стає неможливим, не втрачаючи жодного життя українського військовослужбовця. Ми робимо це виключно дистанційно, застосовуючи те, що я називаю волелюбним українським птахом. Якщо сьогодні подивитися на мапу, то електропостачання вдалося відновити лише в невеликій частині Керчі, оскільки окупанти вже проклали туди тимчасовий кабель. Але ми з цим упораємося за будь-яких умов", — сказав він.

Також командувач заявив, що в Криму вже виникли значні проблеми із забезпеченням паливом. За його словами, пального на півострові немає і надалі не буде, оскільки українські сили системно зривають його постачання.

Крім того, Бровді стверджує, що лише за останні три доби українські сили знищили 21 танкер із паливом на підходах до Криму. Він додав, що такі удари триватимуть і надалі, доки Росія намагатиметься забезпечувати окупаційне угруповання необхідними ресурсами.

"За три доби ми вже спалили 21 танкер із паливом на підходах до Криму. За 72 години. Спалимо ще 121 і 221. Скільки їх буде — стільки й спалимо. Це лише питання часу", — додав він.

Нагадаємо, що 13 липня, за даними Сергія Стерненка, українські сили завдали масованого удару по великому напівпідземному логістичному хабу російських військ в районі Армянська в тимчасово окупованому Криму. Повідомлялося, що внаслідок атаки окупанти зазнали серйозних втрат.

Крім того, 11 липня "Мадяр" повідомляв, що за шість діб бійці Сил безпілотних систем уразили 76 російських суден в Азовському морі, серед яких був 21 танкер. Також, за його словами, українські військові завдали ударів по 53 військових об'єктах у Криму та на тимчасово окупованих територіях півдня України.