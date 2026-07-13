Стерненко повідомив про масований удар по військовому об'єкту росіян біля Армянська: що відомо

У ніч проти 13 липня в районі Армянська відбувся масований удар по російському об'єкту.

Ціллю був великий напівпідземний логістичний хаб, який складався з пунктів управління, складів та іншої важливої інфраструктури противника. Через те, що об'єкти були напівпідземними, по них працювали значною кількістю засобів ураження, повідомив відомий блогер, який веде Telegram-канал "Миколаївський Ваньок".

За словами "Ванька", ще рік тому така операція була б неможливою, однак після зачистки ППО на напрямку все пройшло за планом.

Вся операція була проведена спільними силами авіації ПС, безпілотної авіації ПС, Групи Лазаря НГУ та 34 центри БПС Venom Держспецзв'язку.

"Деталі відпрацювання будуть пізніше, втрати у росіян (у тому числі безвісти) вже є, видосик теж має скоро бути в мережі", - резюмував блогер та запостив фото легкомоторних літаків із підвішеними бомбами.

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Радник міністра оборони України Сергій Стерненко також поділився тим самим фото та коротко повідомив, що знімок "тягне на звання історичного".

"Сьогодні вночі літаки летіли і бомбили підземний логістичний хаб у Армянську, т. о. Крим", - коротко написав він.

В окупованому Криму про атаку повідомляли, але без подробиці, лише зазначили, що "збивали безпілотники" та про те, що Кримський міст було перекрито і перед ним скупчились сотні автомобілів.

Нагадаємо, раніше бійці підрозділу Нацгвардії Lasar's Group провели масштабну спецоперацію "Арт-Ашан" і уразили у червні 231 російську гармату. 171 з них було знищено.

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