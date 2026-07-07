171 вже не стріляє: оператори НГУ провели спецоперацію по знищенню російської артилерії (відео)

Бійці підрозділу Нацгвардії Lasar's Group назвали масштабну спецоперацію "Арт-Ашан" і уразили у червні 231 російську гармату. 171 з них було знищено.

У соцмережах бійці розповіли, що операцію планували із початку червня. Бійці Lasar's Group Національної гвардії України за підтримки Міністерство оборони України нагадали, що цьогорічна операція стала продовженням торішньої операції "Ашан", у якій їх підрозділ спалив 800 одиниць техніки.

"За дві ночі ударні екіпажі "Лазарів" застосували 800 бортів. В результаті було уражено 231 ворожу гармату, з яких 171 знищено. Це від 10 до 14 артилерійських дивізіонів, або близько трьох бригад", — повідомили бійці.

Підготовка операції здійснювалася у кілька етапів. Аналітики спільно з побратимами із суміжних підрозділів акумулювали велику кількість розвідувальної інформації про розташування артилерії противника.

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На основі цих даних були сплановані польоти ударних дронів зі спеціальним снарядом. Інженери розробили цей боєприпас для ефективного знищення гаубиць, насамперед ствольної частини. "Лазарі" завдавали ударів у ключових районах ведення бойових дій вздовж усієї лінії фронту.

Як пояснив міністр оборони Михайло Федоров, від 10 до 20% втрат українських воїнів на фронті — це наслідок роботи ворожої артилерії. А завдяки операції "Арт-Ашан" противник більше не може так інтенсивно застосовувати гармати.

Тепер росіяни змушені міняти райони розгортання і тактику застосування артилерії.

Нагадаємо, тим часом дрони Сил безпілотних систем уразили 12 танкерів "тіньового флоту" РФ, які транспортували пальне до окупованого Криму.

Тим часом глава офісу президента Кирило Буданов вважає, що є шанси завершити війну до кінця 2026 року.