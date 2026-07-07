171 уже не стреляет: операторы НГУ провели спецоперацию по уничтожению российской артиллерии (видео)
Бойцы подразделения Национальной гвардии Lasar's Group назвали масштабную спецоперацию "Арт-Ашан" и в июне нанесли удар по 231 российской пушке. 171 из них была уничтожена.
В соцсетях бойцы рассказали, что операцию планировали с начала июня. Бойцы Lasar's Group Национальной гвардии Украины при поддержке Министерства обороны Украины напомнили, что операция этого года стала продолжением прошлогодней операции "Ашан", в ходе которой их подразделение уничтожило 800 единиц техники.
"За две ночи ударные экипажи "Лазаров" произвели 800 выстрелов. В результате было поражено 231 вражеская пушка, из которых 171 уничтожено. Это от 10 до 14 артиллерийских дивизионов, или около трех бригад", — сообщили бойцы.
Подготовка операции проходила в несколько этапов. Аналитики совместно с коллегами из смежных подразделений собрали большой объем разведывательной информации о расположении артиллерии противника.
На основе этих данных были спланированы полёты ударных дронов со специальным снарядом. Инженеры разработали этот боеприпас для эффективного уничтожения гаубиц, прежде всего ствольной части. "Лазари" наносили удары в ключевых районах ведения боевых действий вдоль всей линии фронта.
Как пояснил министр обороны Михаил Федоров, от 10 до 20 % потерь украинских военнослужащих на фронте — это следствие действий вражеской артиллерии. А благодаря операции "Арт-Ашан" противник больше не может так интенсивно применять артиллерию.
Теперь россияне вынуждены менять районы развертывания и тактику применения артиллерии.
Напомним, что тем временем дроны Сил беспилотных систем поразили 12 танкеров "теневого флота" РФ, которые доставляли топливо в оккупированный Крым.
Между тем глава аппарата президента Кирилл Буданов считает, что есть шансы завершить войну до конца 2026 года.