Війна може закінчитись у 2026 році: Буданов пояснив, чи будуть територіальні поступки

Глава офісу президента Кирило Буданов вважає, що є шанси завершити війну до кінця 2026 року. Зі слів Буданова, весною був гарний темп мирних перемовин з Росією, але на сьогодні все перейшло в ескалацію. Як зупинити ескалацію, які зміни на фронті потрібні Україні та чи можливі поступки?

Україна не погодиться на територіальну поступки та вже не іде мова про "вибори" та референдум, який мав би затвердити поступки, яких вимагає Кремль, пролунало в інтерв'ю глава офісу президента для медіа "РБК-Україна". Водночас, і РФ не вдовольниться "захистом російської мови": ситуація на війні зайшла надто далеко. На сьогодні головне завдання України — це зупинити пригинання фронту та перейти до мирних переговорів на власних умовах. На думку Буданова, не має значення форма цих переговорів та чи братимуть у них участь посланці президента США Дональда Трампа. З його слів, головне у цьому випадку — результат, тобто завершення війни.

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Мирні переговори — Буланов про шанси на кінець війни див. з 22:20

Під час інтерв'ю ведучий поставив Буданову пряме питання, чи є шанс на завершення війни у цьому році. Глава ОП сказав, що це можливо, але не в умовах ескалації, яка триває зараз. З його слів, спершу має відбутись деескалація і тоді — продовження розмови та діалог. А умова для виходу з такої ситуації — максимізація ескалації, сказав він.

"Шанси є, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації", — пролунало під час інтерв'ю.

Буданов також зауважив, що переговори почнуться, якщо "сторони зацікавлені". Тоді уточнив, що російський диктатор Путін, на його думку, у якийсь момент все ж стане "зацікавленим". При цьому в України є "вікно можливостей", яке пов'язане з листопадовими виборами у США та з двома роками, протягом яких Трамп перебуватиме при владі. Буданов підсумував, що це також "один з [вагомих] факторів, але, повірте, це не найголовніше".

"Я не відчуваю, я не бачу тиску на нас", — запевнив посадовець у відповідь на питання про можливий примус з боку партнерів на Україну задля миру.

Мирні переговори — деталі

Зазначимо, у червні-липні 2026 року РФ, Україна та США висловились щодо мирних переговорів та завершення війни. Зокрема, Путін зробив дві протилежні заяви. У першій заяві російського диктатора ішлося про те, що він не піде на переговори, оскільки Україна б'є по РФ та провокує внутрішній конфлікт. У другій — погодився на переговори, але лише на умовах капітуляції України, викладені у так званій "Стамбульській угоді 2022 року".

Тим часом держсекретар Трампа Марко Рубіо висловився щодо "духу Анкориджа", на який постійно посилались росіяни, вимагаючи поступок від США та України. Топчиновник адміністрації Трампа заявив, що на Алясці не було ніяких домовленостей між американським та російським президентом і що "духу Анкориджа" не існує.

9 червня з'явилась заява президента Зеленського, у якій ішлося про відкриття вікна для мирних переговорів влітку 2026 року. Зі слів глави держави, липень та серпень можуть стати "вирішальними".

Нагадуємо, 3 липня сили опору розповіли про підготовку окупаційної влади до евакуації з Криму: інформація з'явилась через тиждень після 40-денної операції СБУ, про яку сказав Зеленський.