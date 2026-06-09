"Цього літа відкриється вікно можливостей": Зеленський зробив важливу заяву щодо завершення війни

Найближчі місяці можуть мати ключове значення як для дипломатичних зусиль із завершення війни, так і для майбутнього України в Європейському Союзі. Президент Володимир Зеленський переконаний, що цього літа може з'явитися реальна можливість для важливих політичних рішень і просування переговорного процесу.

Як заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із президентом Естонії Аларом Карісом, зараз головним завданням є підготовка до самітів ЄС, G7 та НАТО, які відбудуться найближчими тижнями.

За словами глави держави, саме червень і липень можуть багато в чому визначити подальший перебіг подій.

"Сьогодні надзвичайно важливо підготуватися до тих переговорів і рішень, на які ми всі очікуємо від самітів Європейського Союзу, G7 та НАТО. Червень і липень цього року можуть визначити дуже багато", — сказав посадовець.

Він наголосив, що міжнародні партнери мають забезпечити відчутний прогрес у дипломатичній площині, аби Кремль остаточно зрозумів: війна не принесе Росії жодних переваг.

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Загалом, Україна продовжує утримувати сильні позиції на фронті, тоді як російська армія щомісяця зазнає значних втрат. Водночас українські далекобійні удари дедалі сильніше впливають на російську логістику, нафтопереробну галузь та військове виробництво. І, як зауважив президент, у тимчасово окупованому Криму та окремих регіонах РФ уже фіксуються проблеми із забезпеченням пальним і зв'язком.

На його переконання, економічний та санкційний тиск на Росію необхідно продовжувати посилювати. Саме це питання Україна планує обговорювати з партнерами під час майбутніх міжнародних зустрічей.

Також Зеленський приділив увагу посиленню протиповітряної оборони та заявив, що питання ППО залишається безумовним пріоритетом, адже захист українських міст і життя громадян не може чекати. Наразі Київ веде активні переговори з державами-партнерами щодо додаткових систем захисту, зокрема й засобів протиракетної оборони.

В цілому, президент заявив, що Україна розраховує на важливі рішення Європейського Союзу вже цього літа. За його словами, Київ виконав усі необхідні умови для відкриття переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, тому тепер слово за європейськими партнерами.

Також теми можливих мирних переговорів торкнувся президент Естонії Алар Каріс. Він підкреслив, що Україна виступає за повноцінну участь Європи у цьому процесі. Крім того, позитивно оцінив готовність США активніше долучатися до дипломатичних зусиль.

"Сепаратних переговорів без усіх сторін конфлікту не буде", — наголосив він.

На його переконання, вже зараз необхідно готуватися до можливого дипломатичного прориву, оскільки цього літа може відкритися "вікно можливостей" для наближення миру та завершення війни.

"Ми маємо готуватися до цього вже сьогодні та бути готовими до відповідного моменту, адже є висока ймовірність, що саме цього літа відкриється вікно можливостей. Тому необхідно продовжувати тиск на Росію та використовувати дипломатичні механізми, щоб змусити її сісти за стіл переговорів і завершити війну, адже наша мета — досягти миру та покласти край війні", — сказав Алар Каріс.

Серед іншого, він висловив думку, що обіцянки щодо європейського майбутнього України повинні втілюватися в конкретні рішення. Зокрема, політик підтримав якнайшвидше відкриття всіх переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС та наголосив, що для цього більше немає жодних перешкод.

"Це має відбутися вже цього літа, зокрема в червні, адже більше не існує жодних перешкод для руху України до Європейського Союзу. Членство в ЄС і НАТО — це не далека перспектива, а цілком справедливе очікування українців. Саме ця мета об'єднала суспільство та дала людям можливість самостійно визначати своє майбутнє в європейському та євроатлантичному просторі. Вступ України стане можливістю зробити сильнішою як нашу державу, так і всю Європу", — заявив Каріс.

Нагадаємо, що 8 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, яку назвав дуже позитивною. Під час бесіди сторони обговорили можливі дипломатичні кроки для завершення війни та домовилися максимально активізувати роботу над мирними ініціативами найближчими тижнями.

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що відкритий лист президента України Володимира Зеленського до Володимира Путіна свідчить про небажання Києва вести переговори з Росією.