"Этим летом откроется окно возможностей": Зеленский сделал важное заявление относительно завершения войны

Ближайшие месяцы могут иметь ключевое значение как для дипломатических усилий по завершению войны, так и для будущего Украины в Европейском Союзе. Президент Владимир Зеленский убежден, что этим летом может появиться реальная возможность для важных политических решений и продвижения переговорного процесса.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа вместе с президентом Эстонии Аларом Карисом, сейчас главной задачей является подготовка к саммитам ЕС, G7 и НАТО, которые состоятся в ближайшие недели.

По словам главы государства, именно июнь и июль могут во многом определить дальнейший ход событий.

"Сегодня чрезвычайно важно подготовиться к тем переговорам и решениям, которых мы все ожидаем от саммитов Европейского Союза, G7 и НАТО. Июнь и июль этого года могут определить очень много", — сказал чиновник.

Он отметил, что международные партнеры должны обеспечить ощутимый прогресс в дипломатической плоскости, чтобы Кремль окончательно понял: война не принесет России никаких преимуществ.

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В общем, Украина продолжает удерживать сильные позиции на фронте, тогда как российская армия ежемесячно несет значительные потери. В то же время украинские дальнобойные удары все сильнее влияют на российскую логистику, нефтеперерабатывающую отрасль и военное производство. И, как отметил президент, во временно оккупированном Крыму и отдельных регионах РФ уже фиксируются проблемы с обеспечением горючим и связью.

По его убеждению, экономическое и санкционное давление на Россию необходимо продолжать усиливать. Именно этот вопрос Украина планирует обсуждать с партнерами во время предстоящих международных встреч.

Также Зеленский уделил внимание усилению противовоздушной обороны и заявил, что вопрос ПВО остается безусловным приоритетом, ведь защита украинских городов и жизни граждан не может ждать. Сейчас Киев ведет активные переговоры с государствами-партнерами относительно дополнительных систем защиты, в том числе и средств противоракетной обороны.

В целом, президент заявил, что Украина рассчитывает на важные решения Европейского Союза уже этим летом. По его словам, Киев выполнил все необходимые условия для открытия переговорных кластеров по вступлению в ЕС, поэтому теперь слово за европейскими партнерами.

Также темы возможных мирных переговоров коснулся президент Эстонии Алар Карис. Он подчеркнул, что Украина выступает за полноценное участие Европы в этом процессе. Кроме того, положительно оценил готовность США активнее участвовать в дипломатических усилиях.

"Сепаратных переговоров без всех сторон конфликта не будет", — подчеркнул он.

По его убеждению, уже сейчас необходимо готовиться к возможному дипломатическому прорыву, поскольку этим летом может открыться "окно возможностей" для приближения мира и завершения войны.

"Мы должны готовиться к этому уже сегодня и быть готовыми к соответствующему моменту, ведь есть высокая вероятность, что именно этим летом откроется окно возможностей. Поэтому необходимо продолжать давление на Россию и использовать дипломатические механизмы, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и завершить войну, ведь наша цель — достичь мира и положить конец войне", — сказал Алар Карис.

Среди прочего, он выразил мнение, что обещания относительно европейского будущего Украины должны воплощаться в конкретные решения. В частности, политик поддержал скорейшее открытие всех переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС и подчеркнул, что для этого больше нет никаких препятствий.

"Это должно произойти уже этим летом, в частности в июне, ведь больше не существует никаких препятствий для движения Украины в Европейский Союз. Членство в ЕС и НАТО — это не далекая перспектива, а вполне справедливое ожидание украинцев. Именно эта цель объединила общество и дала людям возможность самостоятельно определять свое будущее в европейском и евроатлантическом пространстве. Вступление Украины станет возможностью сделать сильнее как наше государство, так и всю Европу", — заявил Карис.

Напомним, что 8 июня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, который назвал очень позитивным. Во время беседы стороны обсудили возможные дипломатические шаги для завершения войны и договорились максимально активизировать работу над мирными инициативами в ближайшие недели.

В то же время министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского к Владимиру Путину свидетельствует о нежелании Киева вести переговоры с Россией.