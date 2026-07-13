Стерненко сообщил о массированном ударе по военному объекту россиян под Армянском: что известно

В ночь на 13 июля в районе Армянска был нанесен массированный удар по российскому объекту.

Целью был крупный полуподземный логистический хаб, состоявший из пунктов управления, складов и другой важной инфраструктуры противника. Поскольку объекты были полуподземными, по ним наносились удары значительным количеством средств поражения, сообщил известный блогер, ведущий Telegram-канал "Николаевский Ваньок".

По словам "Ваньки", ещё год назад такая операция была бы невозможна, однако после зачистки ПВО на этом направлении всё прошло по плану.

Вся операция была проведена совместными силами авиации ПС, беспилотной авиации ПС, Группы "Лазарь" НГУ и 34-го центра БПС "Venom" Госспецсвязи.

"Подробности операции будут позже, у россиян уже есть потери (в том числе пропавшие без вести), видео тоже должно скоро появиться в сети", — подытожил блогер и опубликовал фото легкомоторных самолетов с подвешенными бомбами.

Відео дня

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко также поделился этой же фотографией и кратко отметил, что снимок "заслуживает звания исторического".

"Сегодня ночью самолеты летели и бомбили подземный логистический хаб в Армянске, то есть в Крыму", — кратко написал он.

В оккупированном Крыму сообщали об атаке, но без подробностей, лишь отметив, что "сбивали беспилотники", а также о том, что Крымский мост был перекрыт и перед ним скопились сотни автомобилей.

Напомним, ранее бойцы подразделения Национальной гвардии Lasar's Group провели масштабную спецоперацию "Арт-Ашан" и в июне поразили 231 российскую пушку. 171 из них была уничтожена.

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