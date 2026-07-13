Россияне будут убегать "далеко за Урал": "Мадяр" объяснил, почему ВСУ не бьют по Крымскому мосту

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") заявил, что украинские военные пока не наносят удары по Крымскому мосту, поскольку считают, что по нему должны покидать оккупированный полуостров россияне. В то же время главной целью Украины, по его словам, остается уничтожение военной логистики РФ, обеспечивающей оккупационные войска в Крыму.

В интервью ирландскому журналисту Кейлану Робертсону "Мадяр" пояснил, что украинские силы пока не атакуют Крымский мост намеренно. По его словам, Россия должна использовать его в качестве пути для вывоза своих граждан, поселившихся в оккупированном Крыму после 2014 года. Он подчеркнул, что Украина не собирается препятствовать их выезду.

В то же время командующий подчеркнул, что основной акцент сейчас сделан на уничтожении всей военной логистики оккупантов. По его словам, украинские силы наносят удары по маршрутам, по которым Россия перебрасывает личный состав, доставляет боеприпасы, горючее, технику и другие ресурсы, используемые для ведения боевых действий на юге Украины и нанесения ударов с территории Крыма.

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"Топлива в Крыму нет и, хочу вам сказать, его там не будет. Мы создаем условия, при которых пребывание оккупантов на полуострове становится невозможным. Соответственно, сейчас мы перекрываем пути доступа, а не пути выхода. Мы не трогаем Крымский мост, если вы не заметили. Пусть уезжают через него. Пусть все эти миллионы без остановки едут через тот мост в свою Россию и куда-нибудь далеко за Урал, чтобы жить спокойно. Это следствие того, что они более 10 лет обживались здесь. Это их бумеранг, их карма. Не надо было лезть в наш Крым", — сказал Бровди.

В настоящее время же Украина фактически создает для российских войск условия, при которых пребывание на полуострове становится невозможным. Он подчеркнул, что этого удается добиваться без проведения наземной операции — исключительно с помощью дистанционных ударов с применением беспилотных систем, не рискуя жизнью украинских военнослужащих.

"Мы создаем условия, при которых их пребывание в Крыму становится невозможным, не теряя ни одной жизни украинского военнослужащего. Мы делаем это исключительно дистанционно, применяя то, что я называю свободолюбивой украинской птицей. Если сегодня посмотреть на карту, то электроснабжение удалось восстановить лишь в небольшой части Керчи, поскольку оккупанты уже проложили туда временный кабель. Но мы с этим справимся при любых условиях", — сказал он.

Кроме того, командующий заявил, что в Крыму уже возникли серьезные проблемы с обеспечением топливом. По его словам, топлива на полуострове нет и в дальнейшем не будет, поскольку украинские силы систематически срывают его поставки.

Кроме того, Бровди утверждает, что только за последние три суток украинские силы уничтожили 21 танкер с топливом на подходах к Крыму. Он добавил, что такие удары будут продолжаться и в дальнейшем, пока Россия будет пытаться снабжать оккупационную группировку необходимыми ресурсами.

"За три суток мы уже сожгли 21 танкер с топливом на подходах к Крыму. За 72 часа. Сожжем ещё 121 и 221. Сколько их будет — столько и сожжем. Это лишь вопрос времени", — добавил он.

Напомним, что 13 июля, по данным Сергея Стерненко, украинские войска нанесли массированный удар по крупному полуподземному логистическому хабу российских войск в районе Армянска во временно оккупированном Крыму. Сообщалось, что в результате атаки оккупанты понесли серьёзные потери.

Кроме того, 11 июля "Мадяр" сообщал, что за шесть суток бойцы Сил беспилотных систем поразили 76 российских судов в Азовском море, среди которых было 21 танкер. Также, по его словам, украинские военные нанесли удары по 53 военным объектам в Крыму и на временно оккупированных территориях юга Украины.