Весь оккупированный Крым остался без света: перед этим слышались взрывы возле Керчи (видео)

В ночь на 24 октября на всей территории временно оккупированного Крыма произошло масштабное отключение электроэнергии. Оккупационные власти заявляют о повреждении энергетической инфраструктуры на полуострове.

Весь Крым остался без электроэнергии, по предварительным данным, в результате вывода из строя всех ключевых подстанций на полуострове. Об этом сообщил OSINT-канал Exilenova+.

"В Крыму произошёл блэкаут, выведены из строя ключевые подстанции. Весь полуостров остался без электроэнергии", — пишут аналитики.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидцев сообщил, что электричество в одно мгновение пропало, в частности, в крупных городах. Масштабные перебои с электричеством наблюдались в Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкое, Алуште, Евпатории и других городах. Перед этим, как сообщал паблик, в районе Багерово возле Керчи слышали активную работу вражеских мобильных огневых групп по неизвестным целям в небе, а также прозвучали как минимум 4 взрыва в Первомайском районе Крыма.

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Сегодня ночью в оккупированном Крыму произошел масштабный блэкаут

Вскоре так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев подтвердил отключение электроэнергии в городе. Пророссийский чиновник заявил, что отключения в городе произошли из-за якобы нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Крыма за пределами Севастополя.

"На объектах введён особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения", — сообщил Развожаев.

Кроме того, чиновник заверил, что экстренные службы уже работают над урегулированием ситуации. Развожаев призвал жителей Севастополя экономить заряд в смартфонах и других гаджетах.

Развожаев подтвердил отключение электроэнергии в Севастополе Фото: Скрін

В то же время советник губернатора Крыма Сергея Аксенова Крючков сообщил об аварии на энергетическом объекте, которая якобы произошла за пределами полуострова. OSINT-аналитики предполагают, что речь идет о подстанции в российской Тамани мощностью 500 кВ, после предыдущих ударов по которой в Крыму уже происходил масштабный блэкаут.

Кроме того, "Крымский ветер" сообщал об отключении электричества во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей этой ночью.

Напомним, 23 октября в Крыму мощное наводнение затопило Ялту, вода начала приближаться к Воронцовскому дворцу.

Кроме того, 23 октября шторм в Чёрном море повредил заграждение из барж у Керченского моста в Крыму.