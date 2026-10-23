Ракети вдарили по заводу "Протон" у Орлі: можливе влучання "Фламінго" чи Storm Shadow (відео)

У місті Орел (РФ) сталась атака на завод "Протон", на якому виготовляють компоненти для ракет "Искандер-М" та зенітно-ракетних комплексів "Панцирь-С1", повідомили у мережі. Місцеві жителі почули близько чотирьох вибухів через ймовірне влучання крилатих ракет ЗСУ. Що сталось в Орлі, розташованому на відстані 200 км від України?

23 жовтня о 17:16 в Орлі та Орловській області сповістили про ракетну небезпеку, ідеться у низці дописі місцевого моніторингового каналу. О 17:27 з'явилось повідомлення про приліт та пожежу у точці влучання. На відео та фото з місця подій — стовп вогню над територією промислового підприємства та групи росіян, які із здивуванням дивляться на вибухи. З огляду на силу вибухів уточнювалось, що це начебто прилетіли крилаті ракети "Фламінго".

Орієнтовна кількість ракет, які вдарили по підприємству в Орлі, — чотири, повідомили у мережі.

Вибухи у РФ — ракетна атака у Орлі 23 жовтня Фото: Скриншот

Тим часом OSINTери моніторингового каналу Exilenova+ провели геолокацію ураження в Орлі та повідомили, що сталось влучання по заводу "Протон". Підприємство спеціалізується на виготовленні напівпровідникових приладів, світлодіодів та електронних компонентів для військово-промислового комплексу РФ. Продукція заводу "Протон" використовується для ракет "Искандер-М", авіаракет С-71 "Ковер", ЗРК "Панцирь-С1". Орієнтовні координати точки влучання — 52.981651, 36.059160. Також уточнюється, що удар могли завдати авіаракетами Storm Shadow.

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Вибухи у РФ — інформація про влучання ракет по заводу "Протон" в Орлі 23 жовтня Фото: Exilenova+

Генштаб ЗСУ поки не підтверджував повітряну атаку на підприємство "Протон" в Орлі 23 жовтня.

Вибухи у РФ — деталі атаки на "Протон" 23 жовтня

РосЗМІ Astra уточнило, що місцева влада заявила про відсутність постраждалих: інформації про масштаби руйнування поки що немає. Тим часом у місцевих пабліках пишуть про поранених, оскільки до місця вибуху прямують швидкі, та про автобуси, які начебто будуть проводити евакуацію. Губернатор Орловської області Андрій Кличков при цьому заявив, що удар припав на Совєтскій район Орла і саме тоді, коли працівники перебували на робочих місцях.

Вибухи у РФ — Кличков про влучання ракет в Орлі 23 жовтня Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Орел вже опинявся під ударами засобів ураження України. Одна з атак відбулась взимку 2026 року. Місцеві жителі повідомили про звуки вибухів через наліт дронів по ТЕЦ. На відео з місця влучання в Орлі — пожежа на теплоелектростанції, а Міноборони РФ запевнило, що тієї ночі, як завжди, збило усі українські дрони.

Нагадуємо, вдень 23 жовтня вибухало у Москві й закрились усі чотири найбільші аеропорти: місцеві жителі чули вибухи, а в "Шереметьево" оголосили евакуацію. Тим часом 10 жовтня стало відомо про атаку крилатих ракет "Нептун" по аеродрому "Борисоглебск": командування заявило про знищення Су-34 РФ.