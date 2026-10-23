Ракеты ударили по заводу "Протон" в Орле: возможно попадание "Фламинго" или Storm Shadow (видео)

В городе Орел (РФ) произошло нападение на завод "Протон", на котором производятся компоненты для ракет "Искандер-М" и зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1", сообщили в сети. Местные жители услышали около четырёх взрывов, предположительно вызванных попаданием крылатых ракет ВСУ. Что произошло в Ореле, расположенном на расстоянии 200 км от Украины?

23 октября в 17:16 в Орле и Орловской области объявили о ракетной угрозе, об этом говорится в серии сообщений местного мониторингового канала. В 17:27 появилось сообщение о ракетном ударе и пожаре в месте попадания. На видео и фото с места событий — столб огня над территорией промышленного предприятия и группа россиян, с удивлением наблюдающих за взрывами. Учитывая силу взрывов, уточнялось, что это, по-видимому, прилетели крылатые ракеты "Фламинго".

По предварительным данным, по предприятию в Орле было нанесено четыре ракетных удара, сообщили в сети.

Взрывы в РФ — ракетный обстрел в Орле 23 октября Фото: Скриншот

Тем временем специалисты по OSINT из мониторингового канала Exilenova+ провели геолокацию удара в Орле и сообщили, что был нанесен удар по заводу "Протон". Предприятие специализируется на производстве полупроводниковых приборов, светодиодов и электронных компонентов для военно-промышленного комплекса РФ. Продукция завода "Протон" используется для ракет "Искандер-М", авиаракет С-71 "Ковер", ЗРК "Панцирь-С1". Ориентировочные координаты точки попадания — 52.981651, 36.059160. Также уточняется, что удар мог быть нанесён авиационными ракетами Storm Shadow.

Видео дня

Взрывы в РФ — информация о ракетном ударе по заводу "Протон" в Орле 23 октября Фото: Exilenova+

Генеральный штаб ВСУ пока не подтвердил факт воздушного удара по предприятию "Протон" в Орле 23 октября.

Взрывы в РФ — подробности атаки на "Протон" 23 октября

Российское СМИ "Астра" уточнило, что местные власти заявили об отсутствии пострадавших: информации о масштабах разрушений пока нет. Между тем в местных пабликах пишут о раненых, поскольку к месту взрыва направляются скорые, а также об автобусах, которые якобы будут проводить эвакуацию. Губернатор Орловской области Андрей Кличков при этом заявил, что удар пришелся на Советский район Орла и именно в тот момент, когда работники находились на рабочих местах.

Взрывы в РФ — Кличков о попадании ракет в Орле 23 октября Фото: Скриншот

Отметим, что ранее Орел уже подвергался ударам со стороны украинских вооруженных сил. Одна из атак произошла зимой 2026 года. Местные жители сообщили о звуках взрывов из-за налета дронов на ТЭЦ. На видео с места попадания в Ореле — пожар на теплоэлектростанции, а Минобороны РФ заверило, что в ту ночь, как всегда, сбило все украинские дроны.

Напоминаем, что днём 23 октября в Москве прогремели взрывы, и все четыре крупнейших аэропорта были закрыты: местные жители слышали взрывы, а в "Шереметьево" объявили эвакуацию. Между тем 10 октября стало известно об атаке крылатых ракет "Нептун" по аэродрому "Борисоглебск": командование заявило об уничтожении Су-34 РФ.