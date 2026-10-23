Взрывы и сирены в Москве: аэропорты приостановили работу из-за атаки БПЛА (видео)

Днём 23 октября произошел налет дронов на Москву, из-за чего четыре международных аэропорта закрыли для приёма и вылета, сообщили в сети. Москвичи слышали звуки сирен, стрельбу по воздушным целям и взрывы. Что происходит в Москве и Подмосковье, где может реализовываться операция M&M's по блокированию авиасообщения в РФ?

В течение суток над Москвой было сбито 14 дронов, направлявшихся в российскую столицу, написал в Telegram-канале мэр Сергей Собянин. Несмотря на небольшое количество беспилотников, которых насчитали не сотни, а несколько десятков, федеральное агентство "Росавиация" закрыло четыре аэропорта: "Шереметьево", "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский".

Утром 23 октября Собянин написал, что в течение ночи над Москвой было сбито 155 беспилотников. При этом чиновник заверил, что это произошло на "дальних рубежах". В то же время пять дронов прорвались в российскую столицу, добавил он.

Фото: Скриншот

Следующая волна воздушных атак началась в полдень, о чем свидетельствует серия постов Собянина. В 13:38 он заявил о нейтрализации трех БПЛА, а затем сообщал о сбивании двух-трех аппаратов каждые 10–30 минут. Последнее сообщение (на данный момент) — в 15:22. Российский чиновник в каждом случае писал, что "упали обломки" и что к ним направляются соответствующие службы. Российское агентство ТАСС насчитало 19 дронов, сбитых над Москвой.

Видео дня

Фото: Скриншот

В Telegram-канале российского СМИ "Астра" и в московских пабликах появились видео из российской столицы. Жители Москвы жаловались на сирену, взрывы, стрельбу, но не писали, что были прилеты. Кроме того, были видео из аэропортов: пассажирам сообщали, что небо закрыто из-за атаки беспилотников. По предварительным данным, на порталах авиаперевозчиков насчитали 120 задержанных рейсов и 10 самолетов, которые не могут приземлиться. Тем временем в аэропорту "Шереметьево" объявили эвакуацию пассажиров, просят пройти в укрытие, запрещают прятаться в самолетах и лифтах, находиться рядом с окнами, фотографировать и снимать видео. Еще одна проблема — в небе заблокирован один из крупнейших самолетов, который может приземлиться только в "Домодедово" (закрыто), "Пулково" и "Томачево".

Атака дронов на Москву — налёт на Москву 23 октября

На сервисе мониторинга перелётов FlightRadar24 показали ситуацию с полётами над Москвой. Видно, что авиалайнеры стараются не приближаться к российской столице и направляются в другие аэропорты, например, во Владимир.

Фото: Flight Radar 24

Отметим, что "Фокус" писал о предыдущих атаках дронов на Москву, которые напоминали операцию M&M's.

Операция M&M's — это план по блокированию авиасообщения в РФ, о котором сообщили западные СМИ со ссылкой на неуказанные источники в украинских властях. Источники сообщили, что с зимы 2026 года разрабатывалась идея массированных налетов дронов на аэродромы вокруг Москвы, чтобы постоянно объявлять план "Ковер" и добиться их закрытия, задержки и отмены рейсов. Операцию M&M's отложили, поскольку дроны должны были управляться ИИ, и это могло представлять угрозу для российского населения. Между тем с сентября российские власти регулярно сообщали об атаках дронов на Москву, а аэропорты закрывались один-два раза в неделю. 4 сентября журналист Саймон Шустер из издания The Atlantic написал, что Украина начала операцию M&M's, поскольку начались непрерывные налеты на российскую столицу.

Предыдущий случай закрытия аэропортов из-за атаки дронов на Москву произошёл 16 октября. Издание The Moscow Times сообщило, что это был третий случай за неделю и что было задержано 200 рейсов. Еще один подобный случай зафиксировали 9 октября: наблюдатели заметили, что у спецсамолета Путина возникли проблемы, и он никак не мог приземлиться.

Напоминаем, что в ночь на 23 октября мониторинговые каналы сообщили об атаке дронов на другие объекты в РФ: среди них — дата-центры и авиабаза.