Отменено более 200 рейсов: украинские беспилотники парализовали московское небо, – СМИ

Подобный сбой в Москве произошел уже в третий раз за неделю, и на этот раз под удар расписания попал даже Санкт-Петербург.

Все четыре аэропорта московского авиаузла вечером 15 октября прекратили прием и отправку самолетов — Росавиация закрыла воздушное пространство из-за атаки беспилотников. К утру 16 октября более 200 вылетов и прилетов были либо задержаны, либо отменены. Об этом пишет The Moscow Times.

Дольше всего не работало "Домодедово" — более семи часов. "Жуковский" не функционировал почти шесть с половиной часов, "Внуково" и "Шереметьево" — около пяти с половиной часов каждый.

Расписание полетов нарушилось сразу по нескольким направлениям: в аэропорту "Внуково" изменения коснулись как минимум 66 рейсов, в аэропорту "Шереметьево" — 79. Мэр Москвы Сергей Собянин утром сообщил, что с вечера четверга противовоздушная оборона сбила 94 беспилотника.

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"Аэрофлот" объявил о переносе и отмене части своих рейсов, а ряд самолетов направили на запасные аэродромы, в частности в Нижний Новгород. Пассажиров оттуда планировали доставлять на автобусах.

Роль запасной площадки выполнял и аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге — там приземлились 25 самолетов, летевших в Москву. Среди них оказался самолёт FlyDubai из Дубая: после приземления пассажиры провели четыре часа в салоне, а затем им предложили автобус до столицы.

Перебои не обошли стороной и сам "Пулково" — из-за дронов в петербургском аэропорту были отменены или задержаны 37 вылетов и ещё девять прилётов.

Предыдущие сбои в московском авиасообщении из-за дронов происходили в ночь на 9 и на 14 октября. Таким образом, ночное закрытие аэропортов 16 октября стало уже третьим подобным случаем за неделю. Во время одного из этих эпизодов в столице не смог приземлиться даже самолет Владимира Путина, возвращавшийся с саммита СНГ в Туркменистане.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России в ту же ночь вспыхнули пожары и прогремели взрывы.

Кроме того, вторую ночь подряд московские аэропорты массово перенаправляли самолеты из-за налета дронов — мэр российской столицы сообщил о десятках беспилотников, которые пытались добраться до Москвы.