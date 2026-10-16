Понад 200 рейсів скасовано: українські безпілотники паралізували московське небо, – ЗМІ

Такий збій у Москві стався вже третій раз за тиждень, і цього разу під удар розкладу потрапив навіть Санкт-Петербург.

Усі чотири аеропорти московського авіавузла ввечері 15 жовтня припинили приймати й відправляти літаки – Росавіація закрила повітряний простір через атаку безпілотників. До ранку 16 жовтня понад 200 вильотів і прильотів або затримали, або скасували. Про це пише The Moscow Times.

Найдовше без роботи стояло "Домодєдово" – понад сім годин. "Жуковський" не функціонував майже шість із половиною, "Внуково" та "Шереметьєво" – близько п'яти з половиною годин кожен.

Розклад обвалився відразу в кількох напрямках: у "Внуково" зміни торкнулися щонайменше 66 рейсів, у "Шереметьєво" – 79. Мер Москви Сергій Собянін зранку відзвітував, що з вечора четверга протиповітряна оборона збила 94 безпілотники.

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"Аерофлот" оголосив про перенесення та скасування частини своїх рейсів, а низку літаків відправили на запасні аеродроми, зокрема до Нижнього Новгорода. Пасажирів звідти збиралися доправляти автобусами.

Роль запасного майданчика виконувало й "Пулково" в Санкт-Петербурзі – там посадили 25 літаків, що летіли до Москви. Серед них виявився борт FlyDubai із Дубая: після приземлення люди чотири години провели в салоні, а потім їм запропонували автобус до столиці.

Перебої не минули й саме "Пулково" – через дрони в петербурзькому аеропорту скасували або затримали 37 вильотів і ще дев'ять прильотів.

Попередні збої в московському авіасполученні через безпілотники траплялися в ніч на 9 та на 14 жовтня. Таким чином, нічне закриття аеропортів 16 жовтня стало вже третім подібним випадком за тиждень. Під час одного з тих епізодів у столиці не зміг сісти навіть літак Володимира Путіна, який повертався зі саміту СНД у Туркменістані.

Раніше повідомлялося, що в кількох регіонах Росії тієї ж ночі спалахнули пожежі та прогриміли вибухи.

Також другу ніч підряд московські аеропорти масово перенаправляли літаки на тлі нальоту дронів – мер російської столиці звітував про десятки безпілотників, які намагалися дістатися Москви.