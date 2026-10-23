Завод "Азот", дата-центр ФСН и воронежские авиаторы: последствия массированной атаки на РФ (видео)

Над территорией химкомбината "Азот" компании "Уралхим" в Березниках Пермского края РФ поднимается дым на фоне атаки БПЛА. Также сообщается об атаке на датацентр Федеральной налоговой службы в Нижегородской области и

О дыме над заводом сообщает ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ своего эксперта. Антикремлевское агентство опирается на сообщения очевидцев о работе ПВО в Березниках. Местные власти пока не прокомментировали ситуацию, но сообщили о нападении.

"В Пермском крае силы ПВО продолжают отражать атаку вражеских БПЛА. На месте работают оперативные службы", — говорится в заявлении министерства территориальной безопасности Пермского края.

Утром в Перми раздались сирены. В крае ввели режим "Ковёр", действующий в радиусе 50 км от Березников.

О масштабной атаке дронов на РФ сообщило российское Минобороны. В заявлении говорится о якобы "уничтожении 443 БПЛА по всей территории РФ".

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Что известно об "Азоте"

Это филиал АО "ОХК "Уралхим" в Березниках. Предприятие производит аммиак, азотную кислоту, аммиачную и калийную селитру, карбамид, нитрит-нитратные соли и другую химическую продукцию. На нем работают 2500 человек.

Следует отметить, что азотную кислоту предприятия ВПК используют для производства взрывчатых веществ и порохов. Среди потребителей называют Пермский пороховой завод, Соликамский завод "Урал", Алексинский химический комбинат и Бийский олеумный завод.

Этот завод уже подвергался нападению 11 сентября, а до этого — в октябре 2025 года.

Удар по дата-центру ФНС

Отдельно сообщается, что ночью был атакован один из ключевых дата-центров ФНС России. Он расположен в Городке Нижегородской области. Там хранятся и обрабатываются данные государственных реестров и основные налоговые базы.

Отмечается, что в результате атаки из строя может выйти ряд государственных цифровых систем.

Атака на воронежских летчиков

По предварительным данным, ночью под обстрел попала территория бывшего Воронежского военно-авиационного инженерного университета (ВВАИУ), а также расположенная рядом стоянка военных самолетов.

ВВАИУ специализировался на подготовке военных авиационных инженеров, техников и специалистов по обслуживанию авиационной техники. В 2012 году учебное заведение вошло в состав Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.

Тем временем мониторинговые каналы сообщали о действиях российских сил ПВО в оккупированном Луганске и высказали предположение, что целями могли стать объекты связи.

Напомним, что в оккупированном Донецке в ночь на 20 октября ударные беспилотники атаковали офис "Углетелекома" — одного из ключевых операторов связи на захваченной Россией территории Донецкой области.