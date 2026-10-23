Завод "Азот", датацентр ФСН та воронезькі авіатори: наслідки масованої атаки на РФ (відео)

Над територією хімкомбінату "Азот" компанії "Уралхім" у Березниках Пермського краю РФ підіймається дим на тлі атаки БпЛА. Також повідомляється про атаку на датацентр Федеральної податкової служби у Нижегородській області та

Про дим над заводом пише ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз свого експерта. Антикремлівська агенція спирається на повідомлення очевидців про роботу ППО в Березниках. Місцева влада ситуацію поки не коментувала, але повідомила про атаку.

"У Пермському краї силами ППО триває відбиття атаки ворожих БпЛА. На місці працюють оперативні служби", — йшлося в заяві міністерства територіальної безпеки Пермського краю.

Вранці в Пермі лунали сирени. У краї запровадили режим "Килим", що діє в радіусі 50 км від Березників.

Про масштабну атаку дронів на РФ повідомляло російське Міноборони. У заяві йдеться про нібито "знищення 443 БпЛА по всій території РФ".

Видео дня

Що відомо про "Азот"

Це філія АТ "ОХК "Уралхім" у Березниках. Підприємство виробляє аміак, азотну кислоту, аміачну та калійну селітру, карбамід, нітрит-нітратні солі й іншу хімічну продукцію. На ньому працюють 2500 осіб.

Слід зауважити, що азотну кислоту підприємства ВПК використовують для виробництва вибухових речовин і порохів. Серед споживачів називають Пермський пороховий завод, Соликамський завод "Урал", Алексинський хімічний комбінат і Бійський олеумний завод.

Цей завод вже було атаковано 11 вересня, а раніше — у жовтні 2025 року.

Удар по дата-центру ФНС

Окремо повідомляється, що вночі атаковано один із ключових дата-центрів ФНС Росії. Він розташований у Городці Нижегородської області. Там зберігають і обробляють дані державних реєстрів та основні податкові бази.

Зазначається, що після атаки з ладу може вийти низка державних цифрових систем.

Атака на воронезьких авіаторів

За попередньою інформацією вночі, під ударом опинилася територія колишнього Воронезького військового авіаційного інженерного університету (ВВАІУ), а також розташована поруч стоянка військових літаків.

ВВАІУ спеціалізувався на підготовці військових авіаційних інженерів, техніків та фахівців з обслуговування авіаційної техніки. У 2012 році заклад увійшов до складу Військово-повітряної академії імені Жуковського та Гагаріна.

Тим часом моніторингові канали повідомляли про роботу російської ППО в окупованому Луганську та припустили, що цілями могли стати об’єкти зв’язку.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку в ніч на 20 жовтня ударні безпілотники атакували офіс "Углетелекому" — одного з ключових операторів зв’язку на захопленій Росією частині Донеччини.