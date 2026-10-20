Удар по вузлу зв'язку: в окупованому Донецьку було атаковано офіс "Углетелеком" (відео)

Під удар потрапив вузол, через який окупаційні структури на Донеччині тримають зв'язок і обмінюються даними.

У тимчасово окупованому Донецьку в ніч на 20 жовтня 2026 року ударні безпілотники вразили офіс "Углетелекому" – одного з головних операторів зв'язку, який обслуговує підконтрольні Росії структури. Після вибухів у місті зафіксували часткове знеструмлення. Про це повідомляє Exilenova+.

Як зазначає OSINT-канал Astra, під удар потрапила будівля в центральній частині Донецька, де розміщені стратегічні об'єкти зв'язку окупантів. У ній зареєстровано понад 25 організацій, серед яких магістральні інтернет-провайдери "Углетелеком" і FTICOM, а також "Центральний Республіканський банк" окупаційної адміністрації.

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"Углетелеком" – це один із ключових операторів зв'язку та магістральних провайдерів на окупованій частині Донецької області. Підприємство контролює окупаційна влада, воно діє у статусі державного унітарного підприємства. Компанія забезпечує магістральний доступ до інтернету швидкістю понад 10 Гбіт/с, передачу даних, IPTV, VPN і VLAN, а також послуги дата-центру – колокацію та резервне копіювання.

Для окупаційної адміністрації на Донеччині це стратегічний вузол, тому ураження ускладнює координацію та обмін даними в регіоні. Сама атака, за наявною інформацією, була спрямована проти логістики й інфраструктури зв'язку окупаційних сил.

Офіційних підтверджень удару чи оцінки збитків поки немає. Дані походять із повідомлень, які з'явилися в мережі після вибухів.

Раніше повідомлялося, що 14 жовтня та в ніч на 15 жовтня підрозділи Сил оборони вразили військові цілі росіян на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. У Генштабі ЗСУ зазначали, що біля Новокостянтинівки на Запоріжжі накрили місце зосередження особового складу підрозділу БпЛА "Рубікон" – елітного формування у складі армії РФ, створеного в серпні 2024 року за наказом міністра оборони Андрія Бєлоусова.

Також у ніч на 18 жовтня в Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів на тлі масованої атаки дронів. Після ударів спалахнули сильні пожежі в районі порту та дата-центру "ВКонтакте", а в сервісах компанії зафіксували масштабний збій.