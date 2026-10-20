Удар по узлу связи: в оккупированном Донецке был атакован офис "Углетелеком" (видео)

Под удар попал узел, через который оккупационные структуры в Донецкой области поддерживают связь и обмениваются данными.

Во временно оккупированном Донецке в ночь на 20 октября 2026 года ударные беспилотники поразили офис "Углетелекома" — одного из главных операторов связи, обслуживающего подконтрольные России структуры. После взрывов в городе зафиксировали частичное отключение электроэнергии. Об этом сообщает Exilenova+.

Как отмечает OSINT-канал Astra, под удар попало здание в центральной части Донецка, где расположены стратегические объекты связи оккупантов. В ней зарегистрировано более 25 организаций, среди которых магистральные интернет-провайдеры "Углетелеком" и FTICOM, а также "Центральный Республиканский банк" оккупационной администрации.

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"Углетелеком" — один из ключевых операторов связи и магистральных провайдеров на оккупированной территории Донецкой области. Предприятие контролируется оккупационными властями и действует в статусе государственного унитарного предприятия. Компания обеспечивает магистральный доступ к интернету со скоростью более 10 Гбит/с, передачу данных, IPTV, VPN и VLAN, а также услуги дата-центра – колокацию и резервное копирование.

Для оккупационной администрации в Донецкой области это стратегический узел, поэтому его поражение затрудняет координацию и обмен данными в регионе. Сама атака, по имеющейся информации, была направлена против логистики и инфраструктуры связи оккупационных сил.

Официальных подтверждений удара или оценки ущерба пока нет. Данные взяты из сообщений, появившихся в сети после взрывов.

Ранее сообщалось, что 14 октября и в ночь на 15 октября подразделения Сил обороны нанесли удары по военным целям российских войск на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей. В Генштабе ВСУ отмечали, что в районе Новоконстантиновки в Запорожской области нанесли удар по месту сосредоточения личного состава подразделения БПЛА "Рубикон" — элитного формирования в составе армии РФ, созданного в августе 2024 года по приказу министра обороны Андрея Белоусова.

Кроме того, в ночь на 18 октября в Санкт-Петербурге прогремела серия взрывов на фоне массированной атаки дронов. После ударов вспыхнули сильные пожары в районе порта и дата-центра "ВКонтакте", а в сервисах компании зафиксировали масштабный сбой.