Силы обороны нанесли удар по элитному "Рубикону": в Генштабе раскрыли подробности атаки

14 октября и в ночь на 15 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по военным целям российских оккупантов на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в районе Новоконстантиновки Запорожской области было поражено место сосредоточения личного состава подразделения БПЛА "Рубикон", специализированного элитного военного подразделения в составе ВС РФ, которое было создано в августе 2024 года по приказу министра обороны Андрея Белоусова.

Кроме того, в районе Донецка ВСУ нанесли удар по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА противника. Местные жители сообщали о взрывах и действиях противовоздушной обороны оккупантов. Масштаб нанесенного ущерба уточняется.

"Системное поражение мест хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА российских агрессоров направлено на снижение их способности наносить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Работа по ключевым военным целям российского агрессора продолжается", — отметили в Генштабе.

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Также было подтверждено, что 13 октября удалось нанести удар по четырём хранилищам БПЛА в районе Гвардейского на временно оккупированной территории украинского Крыма. Зафиксированы признаки вторичной детонации.

Напомним, в сентябре в Третьем армейском корпусе заявили, что в ходе наступательной операции "Вивальди" в северной части Донецкой области удалось нанести потери элитному российскому подразделению БПЛА "Рубикон", в результате чего его отозвали с Лиманско-Боровского направления.

Кроме того, "Фокус" рассказывал о российском подразделении "Рубикон" и объяснял, что оно из себя представляет.