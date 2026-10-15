Сили оборони вдарили по елітному "Рубікону": в Генштабі розкрили деталі атаки

14 жовтня та в ніч на 15 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження військовим цілям російських окупантів на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у районі Новокостянтинівки Запорізької області уражено місце зосередження особового складу підрозділу БпЛА "Рубікон", спеціалізованого елітного військового підрозділу у складі ВС РФ, який був створений у серпні 2024 року за наказом міністра оборони Андрія Бєлоусова.

Крім того, у районі Донецька ЗСУ уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника. Місцеві повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється.

"Системне ураження місць зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських агресорів спрямоване на зменшення їхніх спроможностей завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України. Робота по ключових військових цілях російського агресора триває", - зазначили в Генштабі.

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Також було підтверджено, що 13 жовтня вдалось уразити чотири сховища для зберігання БпЛА в районі Гвардійського, на ТОТ українського Криму. Зафіксовано ознаки вторинної детонації.

Нагадаємо, у вересні у Третьому армійському корпусі заявили, що під час наступальної операції "Вівальді" у північній частині Донецької області вдалося завдати втрат елітному російському підрозділу БПЛА "Рубікон", через що його зняли з Лимансько-Борівського напрямку.

Також Фокус розповідав про російський підрозділ "Рубікон" та пояснював, що він з себе представляє.