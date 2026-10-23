Тривожна ніч для окупантів: у Луганську не вщухають вибухи, є перебої зі світлом і зв"язком (відео)

Моніторингові канали повідомляють про роботу російської ППО в окупованому Луганську та припускають, що цілями могли стати об’єкти зв’язку.

У ніч проти п’ятниці, 23 жовтня, тимчасово окупований Луганськ опинився під масованою атакою ударних безпілотників. Після вибухів у місті почалися перебої з електропостачанням і зв’язком. Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+, який опублікував відео з місця подій.

Перші повідомлення про вибухи в окупованому Луганську з’явилися близько третьої години ночі 23 жовтня. Exilenova+ опублікував відеозаписи, на яких, за повідомленням каналу, зафіксовано момент одного з ударів. Ймовірно, під удар потрапила телевежа.

Згодом моніторинговий ресурс повідомив про проблеми зі зв’язком та електропостачанням у місті. Також з’явилася інформація про роботу російської протиповітряної оборони.

Видео дня

Один із моніторингових Telegram-каналів, пов’язаних з окупантами, також повідомив про вибухи та можливі наслідки на землі. За його даними, місцеві жителі розповідали про займання та перебої зі зв’язком у деяких районах.

"Офіційну інформацію про те, що сталося, очікуємо пізніше", — зазначили автори повідомлення.

Які об’єкти могли опинитися під ударом

За попереднім припущенням, удар міг бути спрямований по об’єктах зв’язку в окупованому Луганську. Однак наразі немає достатніх підтверджень, щоб стверджувати, що ціллю атаки стала саме телекомунікаційна інфраструктура.

Так само поки що немає підтвердженої інформації про тип безпілотників, які могли застосувати під час атаки, кількість влучань або можливі втрати.

Інформації про загиблих або поранених унаслідок цієї атаки в оприлюднених повідомленнях немає. Також не уточнюється, у яких районах Луганська виникли перебої та скільки часу вони триватимуть.

У Луганську вже повідомляли про удари по об’єктах зв’язку

До речі, це не перше повідомлення про атаку на телекомунікаційну інфраструктуру в окупованому Луганську останніми днями. Так, у ніч проти 21 жовтня безпілотники атакували будівлю колишнього "Укртелекому", де, за повідомленнями медіа, розташовувалися окупаційний оператор "Лугаком" та інші структури, пов’язані зі зв’язком і телекомунікаційними послугами. Пізніше канал Exilenova+ публікував фотографії наслідків тієї атаки. На них було видно значні пошкодження внутрішніх приміщень будівлі.

"Лугаком" надає послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передавання даних на тимчасово окупованій території Луганської області.

Росія атакує дата-центри в Україні

Восени 2026 року Росія активізувала удари по цифровій інфраструктурі України, атакуючи дата-центри, серверні приміщення, вузли обміну інтернет-трафіком та обладнання телекомунікаційних компаній. Найінтенсивніша хвиля атак припала на 23–29 вересня: серед постраждалих об’єктів та компаній — UTELS, "Павутина", MiroHost, Cityhost, Datagroup/DVL, COSMONOVA, КВЦ "Парковий", Vodafone Ukraine та Kyivstar.

Унаслідок ударів виникали перебої з інтернетом, роботою провайдерів, хостингів і трансляціями телеканалів. Зокрема, після атаки 23 вересня проблеми з доступом до мережі мали близько 100 тисяч домогосподарств Києва та області. Міністерство оборони Росії підтверджувало удари по київських дата-центрах, стверджуючи, що вони нібито впливають на військовий зв’язок України.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку в ніч на 20 жовтня ударні безпілотники атакували офіс "Углетелекому" — одного з ключових операторів зв’язку на захопленій Росією частині Донеччини. У будівлі також розміщувалися магістральні інтернет-провайдери та інші організації, а після вибухів у місті зафіксували часткове знеструмлення.

Також Фокус писав, що 14 жовтня та в ніч на 15 жовтня підрозділи Сил оборони вразили військові цілі росіян на окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.