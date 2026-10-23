Тревожная ночь для оккупантов: в Луганске не утихают взрывы, наблюдаются перебои со светом и связью (видео)

Мониторинговые каналы сообщают о действиях российской ПВО в оккупированном Луганске и предполагают, что целями могли стать объекты связи.

В ночь на пятницу, 23 октября, временно оккупированный Луганск подвергся массированной атаке ударных беспилотников. После взрывов в городе начались перебои с электроснабжением и связью. Об этом сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+, который опубликовал видео с места событий.

Первые сообщения о взрывах в оккупированном Луганске появились около трех часов ночи 23 октября. Exilenova+ опубликовал видеозаписи, на которых, по сообщению канала, запечатлен момент одного из ударов. Вероятно, под удар попала телебашня.

Впоследствии мониторинговый ресурс сообщил о проблемах со связью и электроснабжением в городе. Также появилась информация о работе российской противовоздушной обороны.

Видео дня

Один из мониторинговых Telegram-каналов, связанных с оккупантами, также сообщил о взрывах и возможных последствиях на земле. По его данным, местные жители рассказывали о возгораниях и перебоях со связью в некоторых районах.

"Официальную информацию о случившемся ожидаем позже", — отметили авторы сообщения.

Какие объекты могли оказаться под ударом

По предварительным предположениям, удар мог быть нанесен по объектам связи в оккупированном Луганске. Однако на данный момент нет достаточных подтверждений, чтобы утверждать, что целью атаки стала именно телекоммуникационная инфраструктура.

Также пока нет подтвержденной информации о типе беспилотников, которые могли быть задействованы во время атаки, количестве попаданий или возможных потерях.

В опубликованных сообщениях нет информации о погибших или раненых в результате этой атаки. Также не уточняется, в каких районах Луганска возникли перебои и как долго они продлятся.

В Луганске уже сообщали об ударах по объектам связи

Кстати, это не первое сообщение об атаке на телекоммуникационную инфраструктуру в оккупированном Луганске за последние дни. Так, в ночь на 21 октября беспилотники атаковали здание бывшего "Укртелекома", где, по сообщениям СМИ, располагались оккупационный оператор "Лугаком" и другие структуры, связанные со связью и телекоммуникационными услугами. Позже канал Exilenova+ опубликовал фотографии последствий той атаки. На них были видны значительные повреждения внутренних помещений здания.

"Лугаком" предоставляет услуги мобильной связи, доступа к Интернету и передачи данных на временно оккупированной территории Луганской области.

Россия наносит удары по дата-центрам в Украине

Осенью 2026 года Россия активизировала удары по цифровой инфраструктуре Украины, атакуя дата-центры, серверные помещения, узлы обмена интернет-трафиком и оборудование телекоммуникационных компаний. Наиболее интенсивная волна атак пришлась на 23–29 сентября: среди пострадавших объектов и компаний — UTELS, "Павутина", MiroHost, Cityhost, Datagroup/DVL, COSMONOVA, КВЦ "Парковый", Vodafone Ukraine и Kyivstar.

В результате ударов возникали перебои с интернетом, работой провайдеров, хостингов и трансляциями телеканалов. В частности, после атаки 23 сентября проблемы с доступом к сети испытывали около 100 тысяч домохозяйств Киева и области. Министерство обороны России подтверждало удары по киевским дата-центрам, утверждая, что они якобы влияют на военную связь Украины.

Напомним, что в оккупированном Донецке в ночь на 20 октября ударные беспилотники атаковали офис "Углетелекома" — одного из ключевых операторов связи на захваченной Россией территории Донецкой области. В здании также размещались магистральные интернет-провайдеры и другие организации, а после взрывов в городе было зафиксировано частичное отключение электроэнергии.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что 14 октября и в ночь на 15 октября подразделения Сил обороны нанесли удары по военным целям россиян на оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей.