Взрывы и зарево над Луганском: под ударом, возможно, оказалось важное здание связи "Лугаком"

Десятки взрывов потрясли оккупированный Луганск в ночь на 21 октября, а под ударом, по данным Exilenova+, оказалось здание, связанное с обеспечением работы мобильной связи и интернета на захваченной территории.

Десятки взрывов и беспилотники над городом — так проходит ночь на 21 октября в оккупированном Луганске. По данным мониторингового канала Exilenova+, под ударом оказалось здание бывшего "Укртелекома", где размещаются оператор связи "Лугаком" и другие телекоммуникационные службы.

Местные Telegram-каналы также сообщали о взрывах и беспилотниках над Луганском. В частности, в 1:49 канал "Инцидент Луганск" написал, что над городом кружат дроны, а в разных районах слышна работа мобильных огневых групп. Позже канал сообщил, что после серии взрывов появилось яркое зарево.

Вероятно, речь идет о повреждении здания бывшего "Укртелекома", где сейчас, по информации Exilenova+, расположены три объекта, связанные со связью и информационными технологиями:

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"Лугаком" — оператор, предоставляющий услуги мобильной связи, доступа к Интернету и передачи данных на оккупированной территории Луганской области.

— оператор, предоставляющий услуги мобильной связи, доступа к Интернету и передачи данных на оккупированной территории Луганской области. Центр телекоммуникационных услуг — объект, название которого указывает на деятельность в сфере телекоммуникаций.

— объект, название которого указывает на деятельность в сфере телекоммуникаций. Центр информационных технологий и технического обеспечения — объект, связанный с информационными технологиями и технической поддержкой.

Впрочем, говорить о прекращении работы "Лугакома" или о масштабном сбое связи в оккупированной Луганской области пока преждевременно.

Напомним, что "Лугаком" работает на временно оккупированной территории Луганской области и обеспечивает местных абонентов мобильной связью, интернетом и передачей данных. Оператор появился летом 2015 года, используя оборудование, захваченное оккупантами у украинского мобильного оператора "Киевстар".

О подобном ударе накануне сообщали в Донецке

Мониторинговый канал Exilenova+ также сообщал об ударе по зданию в оккупированном Донецке, с которым связаны десятки организаций, в частности операторы связи и интернет-провайдеры, в ночь на 20 октября. Речь идет об ударе по дата-центру в Донецке по адресу улица Постышева, 60, где располагался дата-центр операторов связи "Углетелеком" и "Элеком". OSINT-проект ASTRA проанализировал обнародованные кадры и зафиксировал повреждения на третьем, пятом, шестом и седьмом этажах.

Кроме того, об ударе сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко на своём Telegram-канале. Он опубликовал видео и фотографии повреждённого здания и заявил, что дата-центр больше не существует.

Повреждение дата-центра потенциально могло повлиять на работу телекоммуникационных сетей в оккупированной части Донецкой области, однако масштаб сбоев независимо не подтвержден.

Россия наносит удары по дата-центрам в Украине

Осенью 2026 года российские войска активизировали удары по цифровой инфраструктуре Украины. Под атаками оказались дата-центры, серверные помещения, узлы обмена интернет-трафиком и оборудование телекоммуникационных компаний. При этом самая интенсивная волна ударов по цифровой инфраструктуре Украины пришлась на 23–29 сентября.

Среди пострадавших — инфраструктура UTELS, "Паутины", MiroHost, Cityhost, Datagroup/DVL, COSMONOVA, КВЦ "Парковый", Vodafone Ukraine и Kyivstar.

В результате возникли перебои с интернетом, нарушения в работе провайдеров, хостингов и трансляций телеканалов; примерно 100 тысяч домохозяйств Киева и области столкнулись с проблемами с интернетом после ударов 23 сентября.

Министерство обороны России подтвердило нанесение ударов по киевским дата-центрам, заявив, что они якобы влияют на военную связь Украины.

Напомним, в ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр "Яндекса" во Владимирской области РФ, после чего объект полностью прекратил работу. По данным российского издания ASTRA, пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе более 80 сервисов компании, в частности "Яндекс Музыки", "Яндекс Дома", "Телемоста" и облачной платформы Yandex Cloud. Также в ряде российских городов возникли проблемы с заказом такси через сервисы "Яндекса".

Кроме того, Фокус сообщал о том, что 8 октября под удар попала территория крупного дата-центра "Яндекса" в Рязанской области РФ.