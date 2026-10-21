Вибухи й зарево над Луганськом: під ударом могла опинитися важлива будівля зв"язку "Лугаком"

Десятки вибухів сколихнули окупований Луганськ в ніч проти 21 жовтня, а під ударом, за даними Exilenova+, опинилася будівля, пов’язана з роботою мобільного зв’язку та інтернету на захопленій території.

Десятки вибухів і безпілотники над містом — так проходить ніч проти 21 жовтня в окупованому Луганську. За даними моніторингового каналу Exilenova+, під ударом опинилася будівля колишнього "Укртелекому", де розміщуються оператор зв’язку "Лугаком" та інші телекомунікаційні служби.

Місцеві Telegram-канали також повідомляли про вибухи та безпілотники над Луганськом. Зокрема, о 1:49 канал "Инцидент Луганск" написав, що над містом кружляють дрони, а в різних районах чути роботу мобільних вогневих груп. Згодом канал повідомив, що після серії вибухів з’явилося яскраве зарево.

Ймовірно, йдеться про ураження будівлі колишнього "Укртелекому", де зараз, за інформацією Exilenova+, розташовані три об’єкти, пов’язані зі зв’язком та інформаційними технологіями:

Видео дня

"Лугаком" — оператор, який надає послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передавання даних на окупованій частині Луганської області.

— оператор, який надає послуги мобільного зв’язку, доступу до інтернету та передавання даних на окупованій частині Луганської області. Центр телекомунікаційних послуг — об’єкт, назва якого вказує на діяльність у сфері телекомунікацій.

— об’єкт, назва якого вказує на діяльність у сфері телекомунікацій. Центр інформаційних технологій і технічного забезпечення — об’єкт, пов’язаний з інформаційними технологіями та технічною підтримкою.

Втім, говорити про припинення роботи "Лугакому" або масштабний збій зв’язку на окупованій Луганщині поки що передчасно.

Нагадаємо, що "Лугаком" працює на тимчасово окупованій території Луганської області та забезпечує місцевих абонентів мобільним зв’язком, інтернетом і передаванням даних. Оператор з’явився влітку 2015 року, використовуючи обладнання, захоплене окупантами в українського мобільного оператора "Київстар".

Подібний удар напередодні повідомляли в Донецьку

Моніторинговий канал Exilenova+ також повідомляв про удар по будівлі в окупованому Донецьку, з якою пов’язані десятки організацій, зокрема оператори зв’язку та інтернет-провайдери в ніч проти 20 жовтня. Йдеться про удар по дата-центру в Донецьку за адресою вулиця Постишева, 60, де розташовувався дата-центр операторів зв’язку "Углетелеком" та "Елеком". OSINT-проєкт ASTRA проаналізував оприлюднені кадри й зафіксував пошкодження на третьому, п’ятому, шостому та сьомому поверхах.

Крім того, про удар повідомляв керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. Він опублікував відео й фотографії пошкодженої будівлі та заявив, що дата-центр більше не існує.

Пошкодження дата-центру потенційно могло вплинути на роботу телекомунікаційних мереж на окупованій частині Донеччини, однак масштаб перебоїв незалежно не підтверджений.

Росія атакує дата-центри в Україні

Восени 2026 року російські війська активізували удари по цифровій інфраструктурі України. Під атаками опинилися дата-центри, серверні приміщення, вузли обміну інтернет-трафіком та обладнання телекомунікаційних компаній. При цьому найінтенсивніша хвиля ударів по цифровій інфраструктурі України припала на 23–29 вересня.

Серед постраждалих — інфраструктура UTELS, "Павутини", MiroHost, Cityhost, Datagroup/DVL, COSMONOVA, КВЦ "Парковий", Vodafone Ukraine та Kyivstar.

Наслідками стали перебої з інтернетом, порушення роботи провайдерів, хостингів і трансляцій телеканалів; приблизно 100 тисяч домогосподарств Києва та області мали проблеми з мережею після ударів 23 вересня.

Міністерство оборони Росії підтверджувало удари по київських дата-центрах, заявляючи, що вони нібито впливають на військовий зв’язок України.

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня безпілотники атакували дата-центр "Яндекса" у Володимирській області РФ, після чого об’єкт повністю припинив роботу. За даними російського видання ASTRA, користувачі почали масово скаржитися на збої в роботі понад 80 сервісів компанії, зокрема "Яндекс Музики", "Яндекс Дому", "Телемосту" та хмарної платформи Yandex Cloud. Також у низці російських міст виникли проблеми із замовленням таксі через сервіси "Яндекса".

Також Фокус писав про те, що 8 жовтня під удар потрапила територія великого дата-центру "Яндекса" у Рязанській області РФ.