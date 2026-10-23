Вибухи та сирени в Москві: аеропорти зупинили роботу через атаку БпЛА (відео)

Вдень 23 жовтня відбулась атака дронів на Москву, внаслідок чого закрили чотири міжнародні аеропорти на прийом та виліт, розповіли у мережі. Москвичі чули звуки сирени, стрілянину по повітряних цілях та вибухи, а в "Шереметьево" оголосили евакуацію. Що відбувається в Москві та Підмосков'ї, де можуть проводити операцію M&M's із блокування авіасполучення в РФ?

На Москвою протягом доби збили 14 дронів, які прямували до російської столиці, написав у Telegram-каналі мер Сергій Собянін. Попри невелику кількість безпілотників, яких нарахували не сотні, і кілька десятків, федеральна агенція "Росавіація" закрила чотири аеропорти "Шереметьєво", "Внуково", "Домодєдово" та "Жуковський".

Зранку 23 жовтня Собянін написав, що протягом ночі над Москвою збили 155 безпілотників. При цьому посадовець запевнив, що це відбулось на "дальніх рубежах". Водночас, п'ять дронів прорвалось до російської столиці, додав він.

Атака дронів на Москву — Собянін про ситуацію в ніч на 23 жовтня Фото: Скриншот

Наступна хвиля повітряної атаки почалась опівдні, свідчить серія дописів Собяніна. О 13:38 він заявив про знешкодження трьох БпЛА, а потім звітував про збиття двох-трьох апаратів кожні 10-30 хвилин. Останній допис (на цей час) — о 15:22. Російський чиновник у кожному випадку писав, що "упали уламки" і що до них прямують відповідні служби. РосЗМІ ТАСС нарахувало 19 дронів, які збили над Москвою.

Видео дня

Атака дронів на Москву — Собянін про ситуацію вдень 23 жовтня Фото: Скриншот

У Telegram-каналі росЗМІ Astra та у московських пабліках з'явились відео з російської столиці. Жителі Москви скаржились на сирену, вибухи, стрілянину, але не писали, що були прильоти. Крім того, були відео аеропортів: пасажирам повідомляли, що небо закрите через атаку безпілотників. Орієнтовно на порталах авіаперевізників нарахували 120 рейсів, які затримуються, та 10 літаків, які не можуть приземлитись. Тим часом в аеропорту "Шереметьево" оголосили евакуацію пасажирів, просять пройти в укриття, забороняють ховатись в літаках та ліфтах, перебувати поруч з вікнами, фотографувати й записувати відео. Ще одна проблема — у небі заблокований один з найбільших бортів Airbus A380 (компанія Emirates), який може приземлитись лише в "Домодедово" (закритий), "Пулково" та "Томачево".

Атака дронів на Москву — "Шереметьево" про евакуацію 23 жовтня Фото: Скриншот

Атака дронів на Москву — наліт 23 жовтня

На моніторинговому сервісі перельотів FlightRadar24 показали ситуацію з польотами над Москвою. Бачимо, що авіалайнери намагаються не наближатись до російської столиці та прямують в інші аеропорти, наприклад, у Володимир.

Атака дронів на Москву — ситуація в аеропортах 23 жовтня Фото: Flight Radar 24

Зазначимо, Фокус писав про попередні атаки дронів на Москву, які були схожі на операцію M&M's.

Операція M&M's — це план блокування авіасполучення у РФ, про який розповіли західні медіа з посиланням на невказані джерела в українській владі. Джерела повідомили, що з зими 2026 року працювали над ідею масованих нальотів дронів на аеродроми навколо Москви, щоб постійно оголошували план "Ковер" та щоб їх закривали, затримуючи та скасовуючи рейси. Операцію M&M's відклали, оскільки дрони мали керуватись ШІ й це могло становити загрозу для російського населення. Тим часом з вересня російська влада регулярно звітувала про атаки дронів на Москву, а аеропорти закривались оди-два рази на тиждень. 4 вересня журналіст Саймон Шустер з медіа The Atlantic написав, що Україна почала операцію M&M's, оскільки почались безперервні нальоти на російську столицю.

Попередній випадок блокування аеропортів через атаку дронів на Москву стався 16 жовтня. Медіа The Moscow Times написало, що це був третій випадок протягом тижня і що затримали 200 рейсів. Ще один такий випадок зафіксували 9 жовтня: спостерігачі помітили, що виникли проблеми у спецборту Путіна, який ніяк не міг приземлитись.

Нагадуємо, в ніч на 23 жовтня моніторингові канали повідомили про атаку дронів на інші об'єкти у РФ: серед них — датацентри та авіабаза.