Горит химзавод, "АвтоВАЗ" срочно эвакуируют: дроны массированно атаковали Тольятти в РФ (видео)

В ночь на 24 октября в российском городе Тольятти Самарской области прогремела серия взрывов и разразился сильный пожар. Регион подвергся массированной атаке дронов, в результате которой пострадало одно из крупнейших химических предприятий Тольятти.

По предварительным данным, этой ночью дроны нанесли удар по заводу "Тольяттикаучук", продукция которого используется, в частности, в шинной промышленности и при производстве ракетного топлива. Об атаке на объект ранним утром сообщил OSINT-канал Exilenova+.

Очевидцы рассказали в сети, что именно "Тольяттикаучук" подвергся ударам дронов. На кадрах, распространенных в Telegram-каналах, видно сильное возгорание и столб дыма, поднявшийся после ударов. Также на отдельных видеороликах можно заметить беспилотники, летевшие в сторону промышленной зоны города.

Дроны нанесли удар по "Тольяттикаучуку"

На следующих кадрах видно, что пожар на территории завода разрастается. Между тем очевидцы также сообщили, что на фоне массированной атаки на объекте компании "АвтоВАЗ" началась экстренная эвакуация сотрудников.

Видео дня

Местные власти пока не подтвердили информацию об атаке на объекты в Тольятти. Telegram-каналы сообщали, что воздушная тревога из-за угрозы БПЛА в регионе была объявлена около 03:00, а в местном аэропорту в связи с угрозой ввели план "Ковёр". Также самарские паблики сообщают о массированных взрывах в городе и других районах области.

Что известно о "Тольяттикаучуке"

"Тольяттикаучук" — известное нефтехимическое предприятие в российском городе Тольятти Самарской области. По данным сайта Вооружённых сил Украины, которые ранее уже наносили удары по заводу, "Тольяттикаучук" специализируется на производстве синтетических каучуков, мономеров, фракций и высокооктановых присадок к бензину.

Военные утверждают, что синтетические каучуки используются россиянами при производстве твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Напомним, что также в ночь на 24 октября весь оккупированный Крым остался без света: в сети сообщили об атаке на ключевые подстанции полуострова.

Накануне ракеты поразили завод "Протон" в Орле: аналитики писали о возможном попадании ракеты "Фламинго" или Storm Shadow.