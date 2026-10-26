Перевозили топливо: в Свердловской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд, горят цистерны (видео)

В ночь на 26 октября в Свердловской области России произошла крупная железнодорожная авария. По меньшей мере 20 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, что привело к масштабному пожару.

В результате инцидента движение на этом участке железной дороги пришлось приостановить. О происшествии российские СМИ сообщили около 01:00.

Что произошло в Свердловской области

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ спустя некоторое время сообщили, что после аварии наблюдается возгорание как минимум 7 цистерн. Всего с рельсов сошли 20 вагонов грузового поезда, подтвердили в российском ведомстве.

"Сегодня, 26 октября, в 01:30 по местному времени на участке между путевым постом Макарцево и Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решети — Арамиль Свердловской железной дороги (южный обход Екатеринбурга) произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием", — сообщили об инциденте в пресс-службе железной дороги.

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По состоянию на 04:00, по данным российских СМИ со ссылкой на экстренные службы, загоревшиеся вагоны удалось отцепить. Остальные вагоны спасатели пытаются отбуксировать на безопасное расстояние, чтобы не спровоцировать дальнейшее возгорание. Данных о раненых или погибших в результате инцидента в РФ пока не разглашали. Причины, по которым могла произойти авария, российские службы на момент публикации еще не раскрывали.

В Свердловской области РФ сошел с рельсов грузовой поезд с топливом

OSINT-канал Exilenova+ сообщил, что в цистернах этого поезда россияне перевозили топливо. При этом последствия аварии и ущерб остаются неизвестными.

Напомним, 25 октября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар с использованием ракет Storm Shadow по заводу в России, на котором производились батареи для "Искандеров" и "Цирконов".

Кроме того, в ночь на 24 октября дроны подвергли массированной атаке российский город Тольятти, нанеся удар по крупному химическому заводу "Тольяттикаучук".